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      Для кого РРО будут обязательными с 1 октября 2020 года: объяснение Верланова

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      РРО – регистратор расчетных операций
      РРО – регистратор расчетных операций / Иллюстративное фото

      Упрощенную систему налогообложения не тронут, не отменят и не введут новых налогов для "упрощенцев". Об этом заявил Председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

      30 сентября предприниматели у здания Офиса Президента требовали отменить принятые Радой законы 1053-1 и 1073 – о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Верланов пообщался с ними и объяснил, о чем говорится в этих законах, пишет Правительственный портал.

      Читайте также: 10 сентября Рада дала старт изменениям в Налоговый кодекс о детенизации расчетов

      Предприниматели требуют создать координационный совет для доработки законов, определенные нормы которых содержат риски для бизнеса.

      По словам Верланова, введение РРО (регистраторов расчетных операций) будет касаться далеко не всех – в частности, лишь отдельных предпринимателей ІІ и IV групп и то на определенные виды деятельности. А вот физических лиц и ФЛП I группы налогообложения законы не затрагивают.

      На кого именно распространяется действие законов 1053-1 и 1073 с 1 октября 2020?

      РРО будет обязательным для отдельных налогоплательщиков на II и IV группе, осуществляющих следующие виды деятельности:

      ► Реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
      ► Розничная торговля подержанными товарами в магазинах.
      ► Рестораны, кафе, рестораны быстрого обслуживания.
      ► Туристические агентства, туристические операторы.
      ► Отели и подобные заведения временного размещения.
      ► Реализация текстиля.
      ► Реализация деталей и оборудования для автотранспортных средств (согласно перечню, утвержденному правительством).

      Важно, что с 1 января 2021 года к плательщикам единого налога II-IV групп применяться общие правила использования РРО.

      Верланов
      Сергей Верланов заверил, что "упрощенцев" на I группе нововведения относительно РРО не тронут / Фото Минфина

      Также председатель ГНА напомнил, что программные РРО – бесплатные, и загрузить приложение можно на любой смартфон уже сейчас прямо с сайта Государственной налоговой службы

      Подробнее: Рада проголосовала за введение электронных чеков: какие изменения теперь ожидают бизнес

      С чем связана бурная реакция общества на "закон о кассовых аппаратах"?
      Депутаты от "Слуги народа" разработали законопроекты, которые предусматривают запуск в Украине работы предпринимателей с электронными кассовыми аппаратами (или на языке экономистов и в самом широком смысле, РРО – регистраторами расчетных операций). Таким образом законодатели хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами.

      Законопроект предусматривает освобождение торговых предприятий от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое будут онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы. Но также документ и предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

      Еще одно важное нововведение – документ предусматривает так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Такие чеки покупатели смогут проверить.

      Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара. По этому поводу Верланов сказал, что "кэшбек" будет применяться в случае выдачи незаконного чека и только на покупки стоимостью от 850 гривен.

      blog_ava
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      30 сентября
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      Теги: Новости Украины Налоги Налоговый кодекс Торговля Сергей Верланов Государственная налоговая служба Законодательство
      Источник: 24 канал
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