Для кого в Крыму помпезно открывали аэропорт, если в него не летают международные рейсы
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – "воздушные ворота" аннексированного Крыма ждут туристов. Новый аэропорт помпезно открывали, а российские медиа назвали его "гордостью страны и шагом в будущее". Но, нарушая санкции, на оккупированный полуостров летают только российские авиакомпании.
Также в выпуске:
Зачем Россия создала в оккупированном Крыму десантно-штурмовой батальон.
Людмила Сенцова и Лариса Кольченко обратились к президенту Порошенко.
Летают ли туристы на оккупированный полуостров на отдых.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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