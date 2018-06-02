Для кого в Крыму помпезно открывали аэропорт, если в него не летают международные рейсы

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – "воздушные ворота" аннексированного Крыма ждут туристов. Новый аэропорт помпезно открывали, а российские медиа назвали его "гордостью страны и шагом в будущее". Но, нарушая санкции, на оккупированный полуостров летают только российские авиакомпании.

Также в выпуске: Зачем Россия создала в оккупированном Крыму десантно-штурмовой батальон. Людмила Сенцова и Лариса Кольченко обратились к президенту Порошенко. Летают ли туристы на оккупированный полуостров на отдых. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.