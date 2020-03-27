Для "кредитных каникул" клиентам нужно обращаться в банк, – НБУ
Нацбанк рекомендует банкам позволить реструктуризировать кредиты тех заемщиков, которые пострадали из-за карантинных ограничений. Инициировать реструктуризацию могут как сами банки, так и заемщики.
Для того, чтобы реструктуризировать кредит, юридические лица должны подтвердить факт существенного снижения доходов из-за карантина, сообщается на сайте НБУ.
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В Нацбанке, однако, уточнили: кредитные каникулы автоматически не будут действовать для бизнеса. Клиенту придется обращаться в банк и обсуждать изменение плана кредитования. Об этом на брифинге в Киеве сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
НБУ внедряет программу антикризисных мер. Эта система насчитывает 5 основных элементов, это – кредиты, депозиты, работа банковской системы, валюта и платежи. Все эти элементы призваны уменьшить нагрузку на бизнес и население,
– сказала Рожкова.
Рожкова сообщила, что реструктуризации подлежат те кредиты, которые до 1 марта выплачивались без просрочек и других проблемных вопросов. В Нацбанке отмечают, такой льготный режим не значит. что кредиты не нужно будет платить, речь идет лишь о рассрочке.
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Ранее "кредитные каникулы" ввел ПриватБанк – для клиентов малого и среднего бизнеса. Длятся они с 1 марта до конца мая.
Финансовые облегчения во время карантина / Инфографика 24 канала
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