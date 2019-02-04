Для лоукостера Ryanair третий финансовый квартал оказался убыточным

Крупнейший в Европе авиаперевозчик-лоукостер Ryanair Holdings Plc. по итогам третьего финансового квартала зафиксировал чистый убыток. Одной из причин такой ситуации стало зимнее снижение цен на билеты.

В пресс-релизе по итогам квартала авиакомпания сообщила, что чистый убыток в октябре - декабре составил 19,6 миллиона евро, в то же время за аналогичный период прошлого года чистая прибыль компании составила 105,6 миллиона евро. В Ryanair также объявили об изменении структуры компании.

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В течение трех месяцев услугами компании воспользовались 32,7 миллиона клиентов, что на 8 процентов превышает показатели за октябрь-декабрь 2017 года. Тогда компания перевезла 30,4 миллиона пассажиров. В то же время средняя цена билета снизилась на 6 процентов, что меньше чем 30 евро.

Вместе с этим операционные расходы компании выросли на 20 процентов, а это составляет 1,54 миллиарда евро. Тогда, как показатель загруженности рейсов остался на том же уровне, что и в прошлом году и составил 96 процентов.

Также выросли показатели выручки – 9 процентов (1,53 миллиарда евро) и не билетной выручки – 20 процентов (557 миллионов евро).

В компании подтвердили январский прогноз на 2019 финансовый год. Если верить прогнозируемым расчетам компании, прибыль за финансовый год, который закончится 31 марта, ожидается в диапазоне 1-1,1 миллиарда евро. Вместе с тем в компании прогнозируют рост объема перевозок на 9 процентов, а это еще 142 миллиона пассажиров.

Как Ryanair планирует развиваться в Украине? С октября 2019 года запланировано открытие четырех новых направлений из Украины в Германию. Рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ / Баден-Баден и Нюрнберг и будут выполняться дважды в неделю.

А еще в апреле 2019 года самолеты лоукостера начнут летать из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин, которые также будут летать дважды в неделю. Об этом в компании заявили еще в ноябре прошлого года.