Для Меган Маркл создали собственный герб: фото

Герцогиня Сассекская Меган Маркл после свадьбы получила собственный герб, дизайн которого согласовывала королева Елизавета II.

Об этом сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца.

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Гамма цветов, выбранная для герба, напоминает о родине герцогини — Калифорнии.

Голубой фон герба символизирует Тихий океан, который омывает калифорнийское побережье, а два золотых луча, пересекающие герб, — солнце в родном штате герцогини. На траве в нижней части герба — несколько калифорнийских маков и акокантер, растущих в Кенсингтонском дворце, — отметили в сообщении.



Герб Герцогини Сассекской Меган Маркл

19 мая состоялась торжественная церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала одним из самых ожидаемых событий в мире. Больше миллиона человек следили за трансляцией церемонии в сети, а тысячи поклонников королевской семьи заполонили улицы города Виндзор, чтобы увидеть первый выход новоиспеченных супругов.