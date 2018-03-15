"Для меня это была неожиданностью": как Марина Порошенко возглавила Украинский культурный фонд

Наблюдательный совет Украинского культурного фонда, который единодушно проголосовал за кандидатуру супруги президента Украины Марина Порошенко на должность председателя этого учреждения, выбрали с нарушениями.

Об этом говорится в расследовании "Должность для первой леди" программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA: Первый").

Согласно закону об Украинском культурном фонде, двух членов этого совета назначил президент, еще двое – министр культуры, четырех выбирали путем интернет-голосования, и последним, девятым членом является сама Марина Порошенко, по должности. Супруга президента также и председатель наблюдательного совета.

Читайте также: Возвращение одиозного Злочевского: как к этому причастно окружение Порошенко

Журналисты выяснили, что интернет-голосование "было не совсем прозрачным", а отдельные положения закона о фонде, которыей позволяет президенту назначить двух членов наблюдательного совета, два управления Верховной Рады считают такими, что "противоречат Конституции Украины".

В частности, в декабре 2017 года Петр Порошенко издал указ о включении телеменеджера Александра Богуцкого и народной артистки Ады Роговцевой в состав наблюдательного совета. Такая процедура прописана в законе, среди разработчиков которого есть Марина Порошенко. По этому пункту закона выразили предостережение юридическое и главное научно-экспертное управление парламента.

Указанное противоречит Конституции Украины, которой определен исчерпывающий перечень полномочий Президента Украины <..>, что неоднократно подтверждено в решениях Конституционного Суда Украины,

– говорится в замечаниях.

"Я согласен с тем, что эти пункты законопроекта не до конца соответствуют Конституции. Это было настояние большинства фракции, которая только при таком условии готова была поддержать этот законопроект", – объяснил журналисту "Схем" Николай Княжицкий, один из авторов этого документа. Он же председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, который должен был детально рассмотреть этот проект закона об том числе и возможные противоречия с Конституцией.

Что касается интернет-голосования, с помощью которого избрали четырех членов наблюдательного совета, то победителями от учреждений культуры стали руководитель театра "Созвездие" Алексей Кужельный и руководительница национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко, а от общественных объединений – ректор Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств Владислав Корниенко и руководитель ассоциации "Индустриальный телевизионный комитет" Сергей Семкин. Однако, согласно протоколу этого голосования, как установили "Схемы", лидерами в обеих категориях оказались другие кандидаты.

Читайте также: Как экс-депутат Мартыненко продолжал получать миллионные госконтракты несмотря дело НАБУ

Сергей Сёмкин стал победителем по решению счетной комиссии, несмотря на то, что он набрал одинаковое количество голосов вместе с другой кандидатом Любовью Морозко. Комиссия забрала у Морозко один голос, хотя Закон "Об Украинском культурном фонде" требует проводить публичное жеребьевки в таких случаях. В комиссии аргументируют свое решение тем, что один из тех, кто проголосовал за Морозко, отозвал свой голос.

Также "Схемы" выяснили, что Сергей Сёмкин дважды голосовал сам за себя, чтобы собрать 12 голосов.

Еще один победитель от общественности – Владислав Корниенко – согласно интернет-протоколу также голосовал сам за себя. Он это сделал как уполномоченное лицо организации "Яркая страна" – как того требует закон. Однако соучредитель этой организации Ольга Обласов сообщила "Схемам", что голосовал не Корниенко, а она лично. Сам Корниенко не смог четко объяснить, голосовал ли он лично за себя или за него голосовали другие.

Алла Гордиенко попала в наблюдательный совет благодаря тому, что свою кандидатуру сняла победительница Оксана Когут.

Читайте также: Против журналистов, которые снимали Медведчука, открыли уголовное производство

Еще один победитель интернет-голосования – Алексей Кужельный – режиссер и сценарист спектакля "Прекрасный зверь в сердце", единственным актером которой является министр культуры Евгений Нищук.

Украинский культурный фонд – бюджетное учреждение, которое будет тратить деньги налогоплательщиков на различные культурные проекты. В этом году фонд должен распределить более 200 миллионов гривен. Претендент на финансирование своего культурного проекта – художественный фестиваль или, например, театральная постановка – подает заявку. Ее рассматривает экспертная комиссия фонда. Если заявка на более полумиллиона гривен, то решение должен одобрить наблюдательный совет, который теперь возглавляет Марина Порошенко.

Марину Порошенко на должность председателя Украинского культурного фонда назначил министр культуры Евгений Нищук 19 января 2018 года.

Для меня это была неожиданность. Я не сразу согласилась на эту должность, понимала ответственность, которая ложится именно на председателя наблюдательного совета. Во-вторых, я понимала, какую реакцию вызовет это в обществе. Но я думаю, что мы покажем качественный прозрачный результат,

– ответила Марина Порошенко журналисту "Схем" через месяц после избрания её председателем Украинского культурного фонда – в день первого публичного заседания наблюдательного совета.

Больше – смотрите в видео расследования.