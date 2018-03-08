Для меня это важно: MELOVIN заговорил на украинском

Исполнитель MELOVIN, который представит Украину на конкурсе Евровидение-2018 решил общаться на украинском языке, подчеркнув, что с прессой в Лиссабоне также будет пытаться общаться на украинском.

Певец, который будет представлять Украину на Евровидении-2018, во время пресс-конференции на УНИАН отметил, что сейчас ему нелегко общаться на украинском, поскольку он одессит, где люди в основном общаются на русском.

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MELOVIN –представитель Украины на Евровидении-2018 в Лиссабоне​

MELOVIN отметил, что это его сознательный выбор и для него важно говорить на родном языке не только в Украине, но и в Лиссабоне, где в этом году состоится международное песенное состязание.

"Это сознательный выбор. Я понимаю, что представляю не только интересы Украины, но и жанр своей музыки в Европе. И это очень хорошо – разговаривать на украинском языке там, разговаривать на украинском языке с прессой здесь. Да, для меня это не совсем легко, но важно", – подчеркнул MELOVIN.

Стоит также добавить, исполнитель не раскрывает подробностей постановки номера, с которым выступит в Лиссабоне.

"Я точно знаю, что огонь будет и глаз будет. А дальше посмотрим, что будем менять. Хочется, чтобы выступление в Лиссабоне было настоящим, чтобы это не было как-то пластмассово", – добавил артист.

Напомним, в Лиссабоне MELOVIN будет выступать во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Своим хитом певец будет закрывать шоу. На момент проведения Евровидения в Лиссабоне исполнителю исполнится 21 год.

Смотрите видео исполнения MELOVIN "Under The Ladder":

Кто такой MELOVIN? Константин Бочаров, родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Его творческое имя MELOVIN является сочетанием имени всемирно известного дизайнера Маквина (который является его кумиром) и праздника Хэллоуина. Также творческий псевдоним Александра Маквина происходит от названия его любимой группы Queen. Отличительной чертой его стиля является цветная линза в левом глазу. По результатам зрительского голосования стал победителем 6 сезона "Х-фактор". По итогам общего голосования членов жюри и телезрителей, MELOVINа выбрали представителем Украины на 63-м песенном конкурсе Евровидение-2018 в Португалии с песней "Under The Ladder".