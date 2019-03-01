11:55
1 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Потуги России поднять кинематограф. Фьюжн-кухня по-русски
      Вєсті Кремля
      20:54, 28 февраля
      Вести.UA: Как завхоз в ВР заработал на Lexus. Эпидемия хитрости у коррупционеров.
      Вєсті.UA
      20:10, 28 февраля
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Для меня нет значения, большая ли мы церковь, – митрополит Епифаний о переходе приходов в ПЦУ

      76 Читати новину українською
      Митрополит Епифаний
      Митрополит Епифаний / Фото из открытых источников

      Уже около 400 приходов перешли от УПЦ МП в ПЦУ. Однако митрополит Епифаний считает, что количество в основу ставить не следует. Главным является евхаристическое единение и единение с другими поместными православными церквами.

      Сейчас ПЦУ проводит переговоры в непубличной плоскости с представителями некоторых приходов, которые намерены перейти в состав автокефальной церкви. Так, представители ПЦУ пытаются донести свою точку зрения, поскольку главным аргументом Москвы является то, что новообразованная "так называемая церковь" захватывает храмы "канонической УПЦ". Об этом рассказал митрополит Епифаний в интервью BBC Украина.

      Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины

      Не от количества все зависит. Есть малые церкви, например, Кипрская церковь мала, но является исторической церковью, ее автокефалия была принята на Третьем Вселенском соборе. Для меня нет никакого значения, большая ли мы церковь, малая ли, но мы хотим войти в евхаристическое единение и объединиться вокруг Христа с православными братьями из других поместных православных церквей,
      – отметил настоятель ПЦУ.

      По его словам, именно Москва пока гонится за количеством.

      "Они умножают епископат: там сейчас около 360 архиереев. Они хотят показать, что в РПЦ больше архиереев, чем во всех других православных церквях, они де-факто являются самыми большими, и хотят стать и де-юре первыми. Но украинский вопрос, думаю, их немного охладил. Потому что сейчас, если Украинская церковь полностью отойдет от РПЦ, то Русская церковь сократится наполовину", – добавил священнослужитель.

      В то же время настоятель ПЦУ отметил, что уже около 400 приходов приняли решение о переходе в ПЦУ.

      Мы слышим, что ежедневно в той или иной области принимаются решения о переходах. Сейчас мы приведем в порядок это все до конца юридически, поскольку, к сожалению, до сих пор в украинском законодательстве не было таких хороших прецедентов единения,
      – сказал митрополит Епифаний.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября 2018 года в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

      blog_ava
      Главные новости 28 февраля:выход депутатов из фракции БПП, о чем договорились Ким Чен Ын и Трамп
      сегодня
      1672
      Теги: Новости политики Новости Украины Религия Православная церковь Украины Епифаний УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
      сегодня , 11:00 Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
      22
      Из-за смерти пациентов в Украине запретили два известных препарата
      сегодня , 09:55 Из-за смерти пациентов в Украине запретили два известных препарата
      414
      "Новая почта" изменила график работы отделений
      сегодня , 10:12 "Новая почта" изменила график работы отделений
      1347
      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      сегодня , 10:15 Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      Яніна Ткачук 28136
      Шоуменом быть легче, чем дипломатом
      сегодня , 10:01 Шоуменом быть легче, чем дипломатом
      Злой Одессит 758
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Как устроена шина: почему так, а не иначе
       30 декабря 2018 , 10:13
      Илон Маск придумал уникальную противоугонную систему для авто
       21 февраля , 16:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук