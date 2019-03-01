Для меня нет значения, большая ли мы церковь, – митрополит Епифаний о переходе приходов в ПЦУ

Уже около 400 приходов перешли от УПЦ МП в ПЦУ. Однако митрополит Епифаний считает, что количество в основу ставить не следует. Главным является евхаристическое единение и единение с другими поместными православными церквами.

Сейчас ПЦУ проводит переговоры в непубличной плоскости с представителями некоторых приходов, которые намерены перейти в состав автокефальной церкви. Так, представители ПЦУ пытаются донести свою точку зрения, поскольку главным аргументом Москвы является то, что новообразованная "так называемая церковь" захватывает храмы "канонической УПЦ". Об этом рассказал митрополит Епифаний в интервью BBC Украина.

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Не от количества все зависит. Есть малые церкви, например, Кипрская церковь мала, но является исторической церковью, ее автокефалия была принята на Третьем Вселенском соборе. Для меня нет никакого значения, большая ли мы церковь, малая ли, но мы хотим войти в евхаристическое единение и объединиться вокруг Христа с православными братьями из других поместных православных церквей,

– отметил настоятель ПЦУ.

По его словам, именно Москва пока гонится за количеством.

"Они умножают епископат: там сейчас около 360 архиереев. Они хотят показать, что в РПЦ больше архиереев, чем во всех других православных церквях, они де-факто являются самыми большими, и хотят стать и де-юре первыми. Но украинский вопрос, думаю, их немного охладил. Потому что сейчас, если Украинская церковь полностью отойдет от РПЦ, то Русская церковь сократится наполовину", – добавил священнослужитель.

В то же время настоятель ПЦУ отметил, что уже около 400 приходов приняли решение о переходе в ПЦУ.

Мы слышим, что ежедневно в той или иной области принимаются решения о переходах. Сейчас мы приведем в порядок это все до конца юридически, поскольку, к сожалению, до сих пор в украинском законодательстве не было таких хороших прецедентов единения,

– сказал митрополит Епифаний.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября 2018 года в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.



После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.