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      Для нас важно сыграть хорошо для болельщиков и для нашей уверенности, – Шевченко

      32 Читати новину українською
      Андрей Шевченко
      Андрей Шевченко / ФФУ

      Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко – о возможном участии новичков в матче против Словакии и о важности победы над соперником.

      – Вы пригласили на сбор немало новичков. Планируется ли вы использовать их в завтрашнем матче и будете ли в связи с этим изменять схему игры?

      – У нас на повестке дня два матча. Да, вызваны новые игроки. Не исключено, кто-то из них выйдет на поле против Словакии. Мы обсудим сегодня вечером план на игру и определим состав. На новичков мы также рассчитываем. Не исключено, кто-то из них приму участие в матче.

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      – У сборной продолжается беспроигрышная серия из девяти матчей. Учитывая это, насколько принципиально для вас победить завтра?

      – Мотивация победить есть всегда, тем более с таким хорошим соперником. Словакия нуждается в победе, это хорошая команда. Мы мотивированы, хотим показать хороший футбол. Хотя мы и решили задачу в группе Лиги наций, для нас важно сыграть хорошо для болельщиков и для нашей уверенности.

      – Как известно, выпал Василий Кравец. Планируете ли вы вместо него вызвать кого-то на игру со сборной Турции?

      – Пока не планируем. Мы всегда так стараемся сбалансировать состав, чтобы было кем заменить травмированных. Я надеюсь, что больше не будет потерь. Пожалуй, не будем никого больше вызывать.

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      – Не позволит ли достигнутый ранее результат завтра сыграть более непринужденно? Результат уже не будет давить…

      – Хотелось бы. Но это будет зависеть и от сборной Словакии, она очень мотивирована, имеет сильный состав. Нас ожидает тяжелый матч. Мы потеряли нескольких игроков, вызвали четырех новичков. Возможно, кто-то завтра впервые сыграет за сборную. Очень важно, чтобы те новички, которые завтра выйдут на поле, правильно отнеслись к этому событию, влились в нашу систему коллективной игры и сделали определенный вклад в итоговый результат. Для нас, повторюсь, матч принципиальный. Важно показать хороший уровень игры.

      – На ваш взгляд, нынешняя сборная Украины самая перспективная с 2006 года?

      – Такие вещи нельзя сравнивать – разные поколения, разные футболисты. Очень важно, что сборная на правильном пути. Подрастают молодые игроки, есть взаимопонимание, хорошая атмосфера. Перед этим коллективом можно ставить определенные задачи.

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      – У команды Словакии произошла смена тренера. Как может повлиять на нее это событие?

      – Ян Козак – успешный специалист, который создал хорошую команду. Но сейчас пришел новый тренер, поэтому у сборной Словакии будет дополнительная мотивация. За такой короткий срок трудно что-то кардинально изменить. Словакия всегда отличалась хорошими командными действиями и имела индивидуально сильных игроков.

      Теги: Спорт Сборная Украины по футболу Футбол
      Источник: 24 Канал
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