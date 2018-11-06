Для новых ароматов новые лица: Лана Дель Рей и Джаред Лето для рекламы парфюма Gucci

Запуск новой рекламной кампании Gucci Guilty запланирован на начало 2019 года. Лицами кампейна стали известная певица Лана Дель Рей и актер Джаред Лето.

Новость о том, что Лана Дель Рей и Джаред Лето станут послами (представителями) нового аромата Gucci не стала сюрпризом.

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Джаред Лето является лицом бренда уже несколько лет подряд, а Лана Дель Рей неоднократно появлялась на светских мероприятиях в нарядах Gucci. Например, на вечер MET Gala певица надела платье, которое создал для нее сам креативный дизайнер бренда Алессандро Микеле. Оригинальный корсет с сердцем и мечами в сочетании с белой кружевной юбкой, украшенной золотом, смотрелся просто невероятно. Джаред Лето был одет в таком же стиле, но для мероприятия он примерил голубой костюм и золотую корону. Возможно, именно из-за тесной дружбе между Ланой и Джаредом и любви к бренду Gucci, они стали его представителями.

Местом вечеринки-анонса стало известно кладбище Голливуда, ведь именно там пройдут съемки новой рекламной кампании. О новом дизайне флакона Gucci Guilty мы узнаем по фото и видео, которые будут представлены в январе 2019 года.