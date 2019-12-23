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      Для подрыва авто Шеремета использовали то же вещество, которое нашли в мине Антоненко, – МВД

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      Следствие сравнило взрывчатку авто Шеремета и мину Антоненко / korrespondent.net

      В подрыве машины Павла Шеремета использовалось то же вещество, остатки которого нашли в изъятой у Антоненко мине. В корпусе боеприпаса специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Этот материал был в составе взрывного устройства, установленного на авто Шеремета.

      Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, сообщили на фейсбуке МВД.

      Обратите внимание: Расследование убийства Шеремета: дело в любом случае закончится плохо

      Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

      Изъятое ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50,
      – говорится в заключении экспертов.

      В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Аналогичный материал использовали для изготовления взрывчатки, которую впоследствии установили на авто журналиста Павла Шеремета.

      "На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность", – добавили в МВД.

      Сам Антоненко пока не комментирует происхождение и цель хранения мины.

      Что известно об изъятой мине

      13 декабря в квартире Антоненко и других подозреваемых в причастности к убийству провели обыски. Следствие установило, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое, спрятанное в его шкафу". В полиции заявили, что это была мина МОН-50 в полуразобранном состоянии.

      23 декабря суд продолжил рассмотрение апелляции относительно меры пресечения Андрею Антоненко, которого подозревают в организации убийства Павла Шеремета. На заседании собрались много людей, которые хотят взять подозреваемого на поруки. Среди них – нардепы, звезды и художники.

      шеремета антоненко
      Меры предосторожности подозреваемым в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета Министерство юстиции Министерство внутренних дел Павел Шеремет
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