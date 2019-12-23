Для подрыва авто Шеремета использовали то же вещество, которое нашли в мине Антоненко, – МВД

В подрыве машины Павла Шеремета использовалось то же вещество, остатки которого нашли в изъятой у Антоненко мине. В корпусе боеприпаса специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Этот материал был в составе взрывного устройства, установленного на авто Шеремета.

Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, сообщили на фейсбуке МВД.

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Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Изъятое ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50,

– говорится в заключении экспертов.

В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Аналогичный материал использовали для изготовления взрывчатки, которую впоследствии установили на авто журналиста Павла Шеремета.

"На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность", – добавили в МВД.

Сам Антоненко пока не комментирует происхождение и цель хранения мины.

Что известно об изъятой мине

13 декабря в квартире Антоненко и других подозреваемых в причастности к убийству провели обыски. Следствие установило, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое, спрятанное в его шкафу". В полиции заявили, что это была мина МОН-50 в полуразобранном состоянии.

23 декабря суд продолжил рассмотрение апелляции относительно меры пресечения Андрею Антоненко, которого подозревают в организации убийства Павла Шеремета. На заседании собрались много людей, которые хотят взять подозреваемого на поруки. Среди них – нардепы, звезды и художники.



Меры предосторожности подозреваемым в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала