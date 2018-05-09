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Для Путина и его ОПГ 9 мая – День оккупации и победобесия, – российский блогер

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Слава Рабинович критически высказался о праздновании 9 мая в России
Слава Рабинович критически высказался о праздновании 9 мая в России / Апостроф

Российский блогер и финансист Слава Рабинович критически высказался на праздновании 9 мая в России. Так, он выразил убеждение, что этот день для президента РФ Владимира Путина и его "организованной преступной группировки" является Днем оккупации.

Об этом Рабинович написал на своей странице в Facebook.

Блогер отметил, что 9 мая для него – это День Памяти и Скорби: "Поверьте, мне есть кого помнить, и даже за кем скучать, но никто не посмеет учить меня помнить и скучать "правильно".

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Сегодня в моем родном и любимом городе по Дворцовой площади мчались вонючие картонные оккупационные танки. Танки, принадлежащие путинскому ОПГ, оккупировало мою страну. Танки, которые никогда не участвовали, не участвуют и не будут участвовать в боях на гипотетическом театре современных военных действий. Это танки оккупационного путинского ОПГ, которые предназначены для того, чтобы в необходимый для ОПГ момент намотать на свои гусеницы кишки граждан, протестующих, которые вышли бороться с оккупантами,
– говорится в сообщении Рабиновича.

Он выразил убеждение, что "путинское ОПГ готово это сделать и сделает это": "И это будут не только новые Дмитрий Комар, Илья Кричевский и Владимир Усов. Путинское ОПГ пойдет с очень большой кровью. Пойдет. Ее смоет. Но дорогой ценой".

"Сегодня, 9 мая, для меня – это День Памяти и Скорби. Для Путина и его ОПГ – День оккупации и победобесия", – резюмировал российский финансист.

 

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин День Победы 9 мая
Источник: 24 Канал
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