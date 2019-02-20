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      Для России – это шанс выиграть войну "малой кровью", – ветеран войны о выборах в Украине

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      Для России – это шанс выиграть войну "малой кровью"
      Для России – это шанс выиграть войну "малой кровью" / Фото из открытых источников

      Вскоре в Украине состоятся судьбоносные выборы. Сначала президентские, потом – парламентские. А поэтому Россия всеми силами будет пытаться протолкнуть к украинской власти выгодного им кандидата.

      Ветеран войны Леонид Остальцев в своем видеоблоге "VETERANO блог" рассказал, что Владимир Путин "пытается посадить на кресло президента Украины покладистую личность".

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      Для России – это (выборы в Украине, – 24 канал) шанс выиграть войну "малой кровью". То есть руками самих украинцев посадить в кресло президента покладистую личность, а в парламент – набрать шутов, которые за деньги готовы продать даже родную маму,
      – пояснил Остальцев.

      "Для этого Путину надо выиграть только один бой за умы украинцев. Тогда и война будет выиграна. Путин, а значит Россия, будут проталкивать своих кандидатов, они будут акцентировать внимание общественности на событиях на Востоке Украины, именно тогда, когда сами будут еще больше провоцировать и разжигать боевые действия", – отметил ветеран войны.

      Видео полного выпуска видеоблога Леонида Остальцева "VETERANO блог" за 20 февраля 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости России Война на Донбассе Владимир Путин Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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