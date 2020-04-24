Для россиян готовят ГУЛАГ: как чиновники пытаются свергнуть Путина

В руководстве России в последние недели все ярче вырисовывается два главных центра принятия решений. Первый – это мэрия Москвы и лично Сергей Собянин (СС). Второй – это правительство во главе с Михаилом Мишустиным (ММ).

Именно это проанализируем сегодня в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале. Скорее всего, СС и ММ будут вести между собой борьбу за власть, когда Владимир Путин в силу каких-либо причин перестанет быть главой российского государства.

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Главные разногласия СС и ММ лежат в плоскости борьбы против коронавируса и его последствий.

► СС предлагает сначала разобраться с вирусом, чтобы только потом открывать экономику и возвращаться к нормальной жизни. То есть для него коронавирус страшнее последствий.

► У ММ другой подход – в первую очередь он отвечает за экономику. Поэтому он хочет как можно скорее прекратить действие карантина, чтобы она окончательно не сдохла уже этим летом. Для премьера последствия страшнее коронавируса.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" за 24 апреля:

Конечно, основная борьба между ними идет негласно, без участия СМИ, но кое-что все-таки становится известно. По информации телеканала Дождь, правительство России намерено отменить действие режима насильственной изоляции граждан сразу после майских праздников. Самый крайний срок – июнь этого года.



Сергей Собянин и Михаилом Мишустиным / Коллаж 24 канала

Мишустин видит, что денег от нефти и газа совсем нет, нефтяники вынуждены сжигать добытую нефть, поскольку это дешевле, чем отправлять ее на продажу в Европу. Он понимает, что резервы уже украдены до него. Платить зарплаты и пенсии скоро будет нечем. Но самое страшное – нечем будет платить полицаям, на лояльности которых держится режим.

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Поэтому он не видит другого выхода, кроме возобновления работы экономики. Проблему массового заражения и заболевания он хочет замаскировать статистикой. Просто объявить россиянам, что на деле все очень хорошо, никакого массового заражения нет.

Как ожижается, уже на следующей неделе к россиянам телеобратится голограмма Владимира Путина, которая расскажет о том, когда будет снят карантин, который никто не объявлял. (Его на самом деле даже формально нет).

Тактика Мишустина

Мишустин полагает, что если он сумеет максимально быстро преодолеть тяжелейшие экономические последствия коронавирусного кризиса, то запросто сможет расчитывать на лояльность элиты.

А это позволит ему стать президентом, когда Путин совершенно случайно заразится и умрет от коронавируса.

План Собянина

У Собянина другой подход. В самом начале эпидемии, когда президент только спустился в свой бункер и отказался от управления страной, мэр Москвы взял на себя руководство противодействию коронавирусу.

Все те меры, которые применяют сейчас по всей Рocсии – самоизоляцию, QR-коды, цифровые пропуска – это все придумал Собянин. Он же заранее начал переводить больницы на коронавирусный режим. В общем, он сейчас там главный эпидемиолог.

Собяини намерен доказать свою невероятную эффективность в борьбе с вирусом, выйти из этой передряги спасителем отечества.

И в качестве награды получить президентский пост, когда Владимир Путин не сможет подняться наверх из своего бункера. Мэр Москвы надеется, что народ его поддержит. За своим рейтингом он следит очень аккуратно.

Чтобы не давать Мишустину козырей, мэр сейчас настаивает на том, что Россия даже не подошла к пику эпидемии. И он знает, чем запугать Путина. По словам Собянина, если сейчас отменить жесткий карантин, то очень скоро на улицах Москвы появятся войска и танки. И только так можно будет сдержать развитие эпидемии.

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Я лично не понимаю, как танки могут помочь в борьбе с эпидемией, но для сидящего в бункере Путина войска на улице Москвы – это самое неприятное, о чем только можно подумать. Этого он совсем не хочет.

Противостояние мэра Москвы и главы правительства России не ограничивается их походом к пандемии. Они и к населению относятся по-разному.

ГУЛАГ от Собянина

Холодный и сухой Собянин в последние годы выстраивал в Москве систему тотальной слежки и контроля за населением. На каждом столбе и на каждом подъезде Москвы висит видеокамера, которая фиксирует все передвижения жителей российской столицы.

Помимо этого, Собяини и ФСБ создали огромную систему слежки за людьми в интернете с помощью их собственных мобильных телефонов и компьютеров.

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Все заказы еды и такси, все телефонные разговоры и имейлы, все запросы в посиковых сетях и каждый котик, запощенный в соцсетях – все это стекается в специальный дата-центр по слежке за населением.

Собянин и его друзья в ФСБ знают все и обо всех. Сейчас, с началом эпидемии, мэр Москвы пошел еще дальше.

Для того, чтобы проехать из одного конца города в другой, там сейчас надо оформить себе специальный электронный пропуск. Его можно получить только если выдать Собяинину и ФСБ вообще все личные данные о себе.

Как именно такие пропуска могут помочь в борьбе против вируса, никто до сих пор не знает. Но мэру они дают исчерпывающую информацию о тех людях, кто находится на улице и вообще ведет социально активный образ жизни.



Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах / Фото РБК

Этот опыт ему понравился настолько, что он уже объявил о намерении распространить его и на другие регионы России. Лидеры 21 региона уже символически присягнули Собянину, согласившись ввести у себя аналогичные цифровые пропуска.

А москвичи уже обозвали эту систему "цифровым концлагерем" или "цифровым ГУЛАГом".

В принципе, довольно точное описание: у человека через интернет отбирают право свободного передвижения по городу, а также изымают все личные данные. При этом все делается типа без насилия – хитро, тонко и использованием современных технологий. Действительно ГУЛАГ, но цифровой.

Концепция ГУЛАГА от Мишустина

Но есть и соперничающая концепция Мишустина – весельчака и любителя посмеяться. Мало кто знает, то российский премьер-министр сочиняет стихи и музыку. Например, он автор нескольких песен Григория Лепса. Кроме того, он большой любитель всяких шоу, розыгрышей, капустников и веселых вечеринок.



Мишустин автор нескольких песен Григория Лепса / Фото с инстаграма

Соответственно, его концепция ГУЛАГА – не холодная и электронная, как у северного оленевода Собянина, а традиционная – теплая и ламповая. Мишустин опирается не на ФСБ, а на обычную милицию. Именно ее силами он и намерен контролировать страну, когда наступит "День Д".

Именно поэтому правительство России сейчас попросило дать полицейским дополнительные полномочия.

По замыслу добряка Мишустина, полицейские должны получить право строить обычные, а не цифровые, концлагеря, отбирать у людей автомобили и имущество, а также абсолютно безнаказанно стрелять в любого человека, которым им не понравится.

Для чего полицаям все эти права? Я думаю, ответ очевиден: они собираются строить концлагеря, отбирать у людей машины и стрелять в тех, кто им не понравится.

Я бы тут еще предположил, что Мишустина очень скоро не понравятся люди Собянина и наоборот. Скорее всего, между этими двумя персонажами вскоре начнется самая настоящая драка за власть.

В фильме Чужой против Хищника в аналогичной ситуации сказано, что "проиграет человечество". Это уже один раз случилось, когда безголовым ментам Мишустина поручили проверять элетронные пропуска Собяинина. Образовалась очередь, люди стали скапливаться у пунктов пропуска и массово заражать друг друга. Человечество проиграло! И это битва еще толком не началась.

Внимательный зритель мне тут возразит: какая еще битва за власть? А как же президент России Владимир Путин? Я на это отвечу. Формально, да. Он пока главный. Но во-первых, его уже очень давно никто не видел вживую, а во-вторых, Мишустин и Собяинин уже ведут себя так, будто Путина либо нет, либо очень скоро не будет. А именно в этом вопросе я им очень даже доверяю.