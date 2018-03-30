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Для съемок клипа Макс Барских изменился до неузнаваемости

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Макс Барских покрасил волосы в зеленый цвет
Макс Барских покрасил волосы в зеленый цвет / Фото из свободных источников

Певец Макс Барских уже на следующей неделе представит клип к песне "Сделай громче". Для съемок клипа он покрасил волосы в зеленый цвет.

За неделю до официальной премьеры видео российский журнал ОК! опубликовал портреты певца.

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По словам режиссера Алана Бадоева, новая работа снята по мотивам романа Бернара Вербера "Империя ангелов" и посвящена теме реинкарнации. В видео Макс Барских сыграл ангела, который оберегает человеческие души.

"Создавая этот клип, я отталкивался не только от книги "Империя ангелов", но и от стилистики культового фильма Тома Тыквера "Беги, Лола, беги". В результате получилась очень едкая эстетика, которая подчеркивает новое звучание Макса", – рассказал Бадоев.

Премьера песни и клипа запланирована на 5 апреля и состоится на YouTube канале артиста, а 6 апреля – на всех музыкальных платформах.

А вот и я Мой новый образ обусловлен персонажем, которого я играю в клипе СГ. Этот парень с кислотного цвета волосами - современный Ангел, он делает звук человеческих сердец громче и учит их жить на полную! Каждый музыкант по своему Ангел и проводник эмоций в сердца своих слушателей! Впереди ещё много сюрпризов, так что #СДЕЛАЙГРОМЧЕ! PS: предзаказ на iTunes уже доступен #МАКСБАРСКИХ #BADOEV2018 #СДЕЛАЙГРОМЧЕ

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: ТСН
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