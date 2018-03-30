Для съемок клипа Макс Барских изменился до неузнаваемости

Певец Макс Барских уже на следующей неделе представит клип к песне "Сделай громче". Для съемок клипа он покрасил волосы в зеленый цвет.

За неделю до официальной премьеры видео российский журнал ОК! опубликовал портреты певца.

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По словам режиссера Алана Бадоева, новая работа снята по мотивам романа Бернара Вербера "Империя ангелов" и посвящена теме реинкарнации. В видео Макс Барских сыграл ангела, который оберегает человеческие души.

"Создавая этот клип, я отталкивался не только от книги "Империя ангелов", но и от стилистики культового фильма Тома Тыквера "Беги, Лола, беги". В результате получилась очень едкая эстетика, которая подчеркивает новое звучание Макса", – рассказал Бадоев.

Премьера песни и клипа запланирована на 5 апреля и состоится на YouTube канале артиста, а 6 апреля – на всех музыкальных платформах.