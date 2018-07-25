Для стройной фигуры: 24 фрукта, которые содержат всего 100 калорий
Любителям здорового образа жизни и тем, кто борется с лишними килограммами, стоит знать, какие сочные фрукты содержат меньше всего калорий.
Об этом сообщает Соѕмо.
В период летнего рациона стоит употреблять в пищу много фруктов и ягод, но и важно знать – сколько калорий они содержат.
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Так, наименее калорийными оказались клубника, красная смородина, персики и арбуз.
А вот меньше всего можно полакомиться черносливом, авокадо, изюмом, консервированными ананасами и брусникой.
100 калорий содержат:
- 190 г яблок
- 105 г консервированных ананасов
- 175 г свежих ананасов
- 185 г яблочного пюре без сахара
- 210 г абрикосов
- 45 г авокадо
- 180 г бананов
- 215 г груш
- 205 г черники
- 45 г чернослива
- 325 г клубники
- 235 г грейпфрутов
- 115 г брусники
- 315 г малины
- 265 г красной смородины
- 200 г киви
- 180 г манго
- 225 г апельсинов
- 250 г персиков
- 195 г слив
- 35 г изюма
- 180 г черешни
- 285 г арбуза
- 190 г дыни
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