Для стройной фигуры: 24 фрукта, которые содержат всего 100 калорий

Любителям здорового образа жизни и тем, кто борется с лишними килограммами, стоит знать, какие сочные фрукты содержат меньше всего калорий.

Об этом сообщает Соѕмо.

В период летнего рациона стоит употреблять в пищу много фруктов и ягод, но и важно знать – сколько калорий они содержат.

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Так, наименее калорийными оказались клубника, красная смородина, персики и арбуз.

А вот меньше всего можно полакомиться черносливом, авокадо, изюмом, консервированными ананасами и брусникой.

100 калорий содержат:

- 190 г яблок

- 105 г консервированных ананасов

- 175 г свежих ананасов

- 185 г яблочного пюре без сахара

- 210 г абрикосов

- 45 г авокадо

- 180 г бананов

- 215 г груш

- 205 г черники

- 45 г чернослива

- 325 г клубники

- 235 г грейпфрутов

- 115 г брусники

- 315 г малины

- 265 г красной смородины

- 200 г киви

- 180 г манго

- 225 г апельсинов

- 250 г персиков

- 195 г слив

- 35 г изюма

- 180 г черешни

- 285 г арбуза

- 190 г дыни

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