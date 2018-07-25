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Для стройной фигуры: 24 фрукта, которые содержат всего 100 калорий

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24 фрукта, которые содержат всего 100 калорий
24 фрукта, которые содержат всего 100 калорий / 0332.ua

Любителям здорового образа жизни и тем, кто борется с лишними килограммами, стоит знать, какие сочные фрукты содержат меньше всего калорий.

Об этом сообщает Соѕмо.

В период летнего рациона стоит употреблять в пищу много фруктов и ягод, но и важно знать – сколько калорий они содержат.

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Так, наименее калорийными оказались клубника, красная смородина, персики и арбуз.

А вот меньше всего можно полакомиться черносливом, авокадо, изюмом, консервированными ананасами и брусникой.

via GIPHY

100 калорий содержат:

- 190 г яблок
- 105 г консервированных ананасов
- 175 г свежих ананасов
- 185 г яблочного пюре без сахара
- 210 г абрикосов
- 45 г авокадо
- 180 г бананов
- 215 г груш
- 205 г черники
- 45 г чернослива
- 325 г клубники
- 235 г грейпфрутов
- 115 г брусники
- 315 г малины
- 265 г красной смородины
- 200 г киви
- 180 г манго
- 225 г апельсинов
- 250 г персиков
- 195 г слив
- 35 г изюма
- 180 г черешни
- 285 г арбуза
- 190 г дыни

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Диеты Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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