Для украинских военных построили комплекс, в котором будут имитировать бои в населенном пункте

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск (военная часть А4150) завершили строительство учебного места "Бой в населенном пункте". Этот комплекс расположен на Яворовском полигоне, что на Львовщине.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

В мае 2018 года Международный центр миротворчества и безопасности объявил тендер на выполнение работ по "Строительству учебного места "Бой в населенном пункте". Расходы на строительство составили почти 40 миллионов гривен.

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Учебное место "Бой в населенном пункте"

На базе этого учебного места могут одновременно заниматься до 3-х рот днем и до 1-й роты во время проведения занятий ночью. В частности, среди занятий, которые планируются проводить на этом учебном месте, – это оборона и наступление, патрулирование, выполнения поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта и проведения других практических занятий по разным темам.