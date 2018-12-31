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      Для украинских военных построили комплекс, в котором будут имитировать бои в населенном пункте

      29 Читати новину українською
      Учебное место "Бой в населенном пункте" на Яворовском полигоне
      Учебное место "Бой в населенном пункте" на Яворовском полигоне / Facebook-страница советника президента Украины Юрия Бирюкова

      В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск (военная часть А4150) завершили строительство учебного места "Бой в населенном пункте". Этот комплекс расположен на Яворовском полигоне, что на Львовщине.

      Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

      В мае 2018 года Международный центр миротворчества и безопасности объявил тендер на выполнение работ по "Строительству учебного места "Бой в населенном пункте". Расходы на строительство составили почти 40 миллионов гривен.

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      Яворівський полігон

      Учебное место "Бой в населенном пункте"

      На базе этого учебного места могут одновременно заниматься до 3-х рот днем и до 1-й роты во время проведения занятий ночью. В частности, среди занятий, которые планируются проводить на этом учебном месте, – это оборона и наступление, патрулирование, выполнения поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта и проведения других практических занятий по разным темам.

       

      Теги: Новости Украины Новости Львова Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
      Источник: 24 Канал
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