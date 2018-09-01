Для успеха нужно заниматься любовью с черным: экс-бойфренд Кайли Дженнер шокировал заявлением

Бывший парень звезды реалити-шоу Кайли Дженнер рэпер Tyga дал скандальное интервью, в котором рассказал, что думает об успехе экс-девушки.

Накануне Тайга стал гостем радиошоу Ники Минаж Apple Music Queen. Там он подчеркнул, что без него Кайли не достигла бы успеха.

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"Ей суждено было стать тем, кем она стала, но когда я вмешался в процесс, она узнала много нового. Чтобы добиться успеха, нужно тр*хаться с черными", – заявил экс-бойфренд Кайли.

Тайга добавил, что "если за вами нет черных людей, у вас нет ничего и вы не можете ни на кого повлиять без них".

Кайли Дженнер и Тайга / Getty

Кроме того, 28-летний музыкант отметил, что помогал Дженнер придумывать названия для ее косметики.

"Я помогал ей придумывать цвета и названия для помад", – подчеркнул Тайга.

Напоследок рэпер сообщил, что пока что между ним и Кайли нет вражды: "Если мы расстались, мы расстались. Нам было хорошо вместе. Мы разошлись разными дорогами, и у нас обоих все хорошо".

Напомним, Кайли Дженнер и Тайга встречались три года, но постоянно расставались и сходились. В апреле прошлого года они окончательно разорвали отношения.

После этого Кайли начала встречаться с 25-летним Трэвисом Скоттом, от которого 1 февраля 2018 года родила первенца – дочь Сторми.