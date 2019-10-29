Для военных не проблема быстро вернуться в случае опасности, – эксперт о разведении сил
Есть опасения, что позиции, которые были отвоеваны тяжелой ценой – кровью и жизнью украинцев, попадут к оккупантам после разведения войск. Но нет проблем контролировать эти участки.
Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.
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Как отмечает эксперт, запланированная властями тактика маленьких шагов по урегулированию вооруженного конфликта правильная. Но есть проколы информационной политики Офиса Президента и правительства.
Украинским гражданам, главное – военным, надо объяснять, что происходит в зоне конфликта. Зеленский рассказал свою логику действий. У нас, к сожалению, нет средств заставить Россию уйти из Украины. Поэтому дипломатия, диалог – один из элементов подхода. Разведение войск – одна из тем, на которую можно говорить с Россией,
– считает Александр Хара.
По его словам, с разведением войск откроются КПП и вдоль линии перестанут стрелять. А это в наших интересах. Александр Хара добавляет: по утверждению специалистов, для военных не проблема контролировать участок размером километр-два и вернуться при возникновении угроз.
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Разведение сил на Донбассе:
- 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
- 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и в районе города Золотое на Луганщине.
- Разведение сил и средств должно было стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако пророссийские боевики не прекращали огонь.
- Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В Украине десятки тысяч людей вышли на акции протеста.
- В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в город Золотое с целью остановить разведение войск и реализацию формулы Штайнмайера. В Командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.
- В город приехал президент Зеленский и встретился с добровольцами АТО и активистами.
- 29 октября в штабе Объединенных сил заявили, что в 12:00 началось разведение сил на втором участке вблизи Золотого Луганской области. Разведение происходит зеркально с обеих сторон.