Для военных не проблема быстро вернуться в случае опасности, – эксперт о разведении сил

Есть опасения, что позиции, которые были отвоеваны тяжелой ценой – кровью и жизнью украинцев, попадут к оккупантам после разведения войск. Но нет проблем контролировать эти участки.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Как отмечает эксперт, запланированная властями тактика маленьких шагов по урегулированию вооруженного конфликта правильная. Но есть проколы информационной политики Офиса Президента и правительства.

Украинским гражданам, главное – военным, надо объяснять, что происходит в зоне конфликта. Зеленский рассказал свою логику действий. У нас, к сожалению, нет средств заставить Россию уйти из Украины. Поэтому дипломатия, диалог – один из элементов подхода. Разведение войск – одна из тем, на которую можно говорить с Россией,

– считает Александр Хара.

По его словам, с разведением войск откроются КПП и вдоль линии перестанут стрелять. А это в наших интересах. Александр Хара добавляет: по утверждению специалистов, для военных не проблема контролировать участок размером километр-два и вернуться при возникновении угроз.

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Разведение сил на Донбассе:



Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала