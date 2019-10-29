16:10
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, 28 октября
      Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
      Вєсті.UA
      20:19, 28 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Для военных не проблема быстро вернуться в случае опасности, – эксперт о разведении сил

      18 Читати новину українською
      После визита Зеленского в Золотом начали разведение войск
      После визита Зеленского в Золотом начали разведение войск / Фото из соцсетей

      Есть опасения, что позиции, которые были отвоеваны тяжелой ценой – кровью и жизнью украинцев, попадут к оккупантам после разведения войск. Но нет проблем контролировать эти участки.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

      Читайте также: Старт разведения войск в Золотом: что об этом известно

      Как отмечает эксперт, запланированная властями тактика маленьких шагов по урегулированию вооруженного конфликта правильная. Но есть проколы информационной политики Офиса Президента и правительства.

      Украинским гражданам, главное – военным, надо объяснять, что происходит в зоне конфликта. Зеленский рассказал свою логику действий. У нас, к сожалению, нет средств заставить Россию уйти из Украины. Поэтому дипломатия, диалог – один из элементов подхода. Разведение войск – одна из тем, на которую можно говорить с Россией,
      – считает Александр Хара.

      По его словам, с разведением войск откроются КПП и вдоль линии перестанут стрелять. А это в наших интересах. Александр Хара добавляет: по утверждению специалистов, для военных не проблема контролировать участок размером километр-два и вернуться при возникновении угроз.

      Читайте также: Разведение войск и конфликт с добровольцами: что случилось и как дальше будет действовать власть

      Разведение сил на Донбассе:

      розведення військ
      Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
      "Слуга народа" всей фракцией вышла к трибуне Рады из-за выступления Порошенко: фото, видео
      сегодня
      7121
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Разведение войск Ситуация в Золотом
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
      сегодня , 15:30 Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
      Станіслав Безушко 42
      Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин
      сегодня , 15:17 Шлях відкрито: перемовини з Путіним і політична криза, – Литвин
      Дмитро Литвин 3122
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      483
      Скандальні справи та розкішні маєтки: до КСУ хочуть потрапити судді з сумнівною репутацією
      сегодня , 14:38 Скандальні справи та розкішні маєтки: до КСУ хочуть потрапити судді з сумнівною репутацією
      Роман Маселко 65
      Что предусматривает разведение войск в Донбассе – карта
      сегодня , 14:30 Что предусматривает разведение войск в Донбассе – карта
      Світлана Попова 927
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук