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      Для военных провели особые соревнования максимально приближенные к условиям на Донбассе: фото

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      Переправить 60-тонные танки на другой берег реки без моста за 20 минут – для украинских военных не проблема. На Житомирщине бойцы совершенствуют свои профессиональные навыки, чтобы на Востоке защищать наши границы.

      Военные на воду спускают катера, которые должны держать понтон. Это такая своеобразная переправа через реку. А дальше дело за тяжелой техникой – армейские тягачи сбрасывают на воду семитонные звенья переправы.

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      Дальше начинается самое трудное – вручную из этих, почти десятка, звеньев сформировать переправу.


      Катера спускают на воду


      На воду спускают семитонные фрагменты переправы


      Дело за тяжелой техникой

      "Для меня это новый опыт, ведь я служил в ремонтной роте, это чернорабочие инженерных войск. Для нас это нужно, для людей это нужно, мы сейчас делаем это здесь, чтобы в дальнейшем показать свои умения", – прокомментировал свое участие военнослужащий Александр.

      После этого важно удержать 50-тонную переправу на месте. Для этого три катера швартуются к понтону и дотягивают переправу к другому берегу.


      Из фрагментов надо сформировать переправу


      Важно удержать переправу на месте

      Анатолий Павлоцкий только вчера вернулся с Востока, мужчина признается – эти учения для него как отдых.

      Мы выполняли задачи в зоне проведения ООС: там что именно было всегда трудно – это удержать эту переправу, потому что там река труднее, река более сильная и зима очень там ...,
      – рассказал военнослужащий Анатолий Павлоцкий.

      Далее на переправу заезжает грузовик.


      Далее  заезжает грузовик.

      Напряжение не выдерживают даже тяжелые армейские тягачи – КрАЗы. От веса понтонов просто становятся на дыбы.

      військові змагання на житомирщині
      КрАЗы становятся на дыбы от веса понтонов

      Место, где проходят учения, максимально приближены к условиям на Донбассе.

      "Реки, вот эти скаты, склоны, лесистая местность, там где мы сейчас выполняем задачи в ООС, она почти полностью похожа", – отметил начальник инженерных войск ВСУ Юрий Лукашик.

      Всего в соревнованиях принимают участие 4 команды. Также бойцов ожидают еще соревнования по военному биатлону, тогда по общим результатам и выберут лучшее подразделение.

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Новости Житомира
      Источник: 24 канал
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