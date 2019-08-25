Британский эсминец HMS Defender присоединится к морской миссии Соединенных Штатов Америки для наблюдения за безопасностью в Ормузском проливе.

В сообщении флота Соединенного Королевства отмечается, что Военный корабль будет защищать гражданские суда под флагом Великобритании.

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Великобритания готова защищать свободу судоходства каждый раз, когда она подвергается испытаниям,

– заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Стоит отметить, что ранее Великобритания анонсировала свое присоединение к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.



Британский эсминец 45 HMS Defender

Кстати, ранее Иран предостерегал Великобританию от создания европейской миссии для обеспечения безопасности движения кораблей в Персидском заливе, заявив, что любая подобная миссия инициированная европейскими странами будет считаться "враждебным сигналом" для Тегерана, что только усилит напряженность в регионе Персидского залива.

Обострение ситуации в Персидском заливе

Ситуация в Персидском заливе и прилегающих районах заметно обострилась в последние несколько месяцев. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous .

Впоследствии иранские военные сообщили о сбитом беспилотнике США после того, как аппарат якобы нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики.

В начале августа Иран захватил несколько танкеров, в частности Stena Impero под британским флагом. Тегеран объяснил это тем, что корабли якобы нарушили правила судоходства.