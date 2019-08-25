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      Для защиты гражданских судов: Великобритания отправила военный корабль в Ормузский пролив

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      Еще один Британский эсминец присоединится к миссии США в Персидском заливе
      Еще один Британский эсминец присоединится к миссии США в Персидском заливе / Фото из открытых источников

      Британский эсминец HMS Defender присоединится к морской миссии Соединенных Штатов Америки для наблюдения за безопасностью в Ормузском проливе.

      В сообщении флота Соединенного Королевства отмечается, что Военный корабль будет защищать гражданские суда под флагом Великобритании.

      Читайте также: Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США

      Великобритания готова защищать свободу судоходства каждый раз, когда она подвергается испытаниям,
      – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

      Стоит отметить, что ранее Великобритания анонсировала свое присоединение к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

      Британський есмінець 45 HMS Defender
      Британский эсминец 45 HMS Defender

      Кстати, ранее Иран предостерегал Великобританию от создания европейской миссии для обеспечения безопасности движения кораблей в Персидском заливе, заявив, что любая подобная миссия инициированная европейскими странами будет считаться "враждебным сигналом" для Тегерана, что только усилит напряженность в регионе Персидского залива.

      Обострение ситуации в Персидском заливе

      Ситуация в Персидском заливе и прилегающих районах заметно обострилась в последние несколько месяцев. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

      Впоследствии иранские военные сообщили о сбитом беспилотнике США после того, как аппарат якобы нарушил воздушное пространство Ирана.

      Позже, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики.

      В начале августа Иран захватил несколько танкеров, в частности Stena Impero под британским флагом. Тегеран объяснил это тем, что корабли якобы нарушили правила судоходства.

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      Теги: Новости США Новости политики Великобритания Иран Водный транспорт
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