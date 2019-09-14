Для защиты людей от алкоголизма и блуда: российские священники из самолета освятили город водой

Священники РПЦ прямо с самолета окропили русский город Тверь святой водой. Это должно защитить жителей от алкоголизма и неразборчивых сексуальных отношений.

Такую "акцию" русские священники провели ко всероссийскому дню трезвости, сообщило российское издание Lenta.ru.

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В этом году местный епископ Отец Александр решил взять на борт 70 литров святой воды для освящения города.

Вместе с иконой "Неупиваемая чаша" мы летаем над городом с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите – верьте, хотите – нет, но однажды, увидев самолет, пролетавший мимо, человек сказал своей жене, что завяжет с алкоголем. И завязал,

– рассказывает он.

Во время полета над городом на высоте около 300 метров, отец Александр выливал из самолета святой водой, а митрополит, который находился рядом, читал молебен.

Отец объяснил, что святую воду надо именно лить с самолета, а не использовать кропило – в ином случае капли воды попадают обратно в самолет.

Видео освящения Твери с самолета: