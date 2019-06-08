Для Зеленского важно не попасть в ловушку, – МинВОТ о рисках в переговорах по Донбассу

Россия сейчас пытается сделать все, чтобы перевести нормандский формат переговоров в такой, в котором будут присутствовать представители оккупационных администраций. Поэтому перед президентом Зеленским стоит важная задача: не попасть в эту ловушку.

Страна-оккупант будет сводить все к тому, что Украина должна говорить с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР". Такое мнение высказал заместитель главы МинВОТ Юрий Грымчак в интервью телеканалу UA TV.

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Мне кажется, Россия все-таки пытается перевести формат переговоров Россия – Украина – ОБСЕ или Россия – Украина – Германия – Франция в формат "вы должны говорить с так называемым ДНР и ЛНР". И мне кажется, что не попасть в эту ловушку как раз и есть та задача, которая стоит перед нынешним президентом Украины,

– пояснил он.

Отметим, что ранее озвученное представителем Украины Леонидом Кучмой в Трехсторонней контактной группе заявление о прекращении экономической блокады Донбасса в МинВОТ раскритиковали.

Тогда Юрий Гримчак отметил, что любые попытки снять экономическую блокаду и покупать продукцию захваченных боевиками предприятий подпадают под статью "Финансирование терроризма".