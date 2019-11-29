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      Для чего нужны перекусы: объяснение диетолога Светланы Фус

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      Питайтесь правильно / Vintage

      Между основными приемами пиши, как правило, проходит 5-7 часов. Это довольно большой промежуток времени, за который вам точно захочется есть. Для этого и нужны перекусы.

      Вот только есть большая разница между "перекусывать" и "постоянно что-то жевать". Для начала разберемся, откуда возникает чувство голода.

      Попав в желудок, еда (я имею в виду полноценный прием пищи) переваривается и через 1,5-2 часа небольшими порциями попадает в кишечник. Желудок постепенно уменьшается в объеме. Часа через 3 в желудке остается совсем мало пищи, в мозг начинают поступать сигналы об изменении объема. Кроме того начинает постепенно снижаться уровень глюкозы в крови. В этот момент мы чувствуем голод и тянемся... за сладким, а нужно сделать полезный легкий перекус.

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      Если между завтраком и обедом или между обедом и ужином проходит больше 7-8 часов, перекусите плотнее, не ограничивайтесь яблоком или капучино. Съешьте, например: рулет из лаваша с курицей и овощами или с сыром и овощами, салат из свежих овощей с макаронами из твердых сортов пшеницы, со стаканом томатного сока или чашкой травяного чая.

      Ваш дневной рацион должен содержать минимум три полноценных приема пищи: завтрак, обед и ужин. Но лучше, если вы между ними сделаете один полноценный перекус. И тогда между всеми приемами пищи перерыв будет около 4-х часов. Это позволяет более равномерно распределить еду в течение дня, сделать каждый прием пищи полноценным и наладить режим питания

      Идеальный перекус-это тот, который поможет вам не думать о еде ближайшие несколько часов.

      Автор: Светлана Фус
      Источник: Instagram

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Публикации Новости Здоровье Здоровое питание
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