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      Алексей Чибисов

      Для чого Росія витрачає мільйони на відкриття "представництв" псевдореспублік по світу

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      У Вероні відкрили "представництво" "ДНР"
      У Вероні відкрили "представництво" "ДНР" / Вести

      Нещодавно російські пропагандисти хизувалися появою чергового "дипломатичного відомства" "ДНР" в італійській Вероні. Аналогічні "представництва" існують у багатьох країнах Європи, чим страшенно пишаються адепти "русского мира".

      Звісно, на тимчасово окупованій території пропагандисти свої псевдоустанови інакше ніж посольствами не називають. Хоча насправді які "республіки", такі й "консульства".

      Юридично кожна псевдодипломатична установа являє собою лише офіс зареєстрованої у тій чи інший країні громадської організації. Звісно, працюють у них люмпени, які підтримують Донбас під час всіляких акцій, влаштованих за гроші з бюджету РФ. Ці люди, які переважно є вихідцями з держави-окупанта, або ж завербованими українцями, що виїхали за кордон, отримують чималу зарплатню за створення картинки підтримки "ДНР" та "ЛНР". Відбілення влади Кремля за влаштовані Росією теракти та військові злочини та публічну демонстрацію "каральних операцій Києва".

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      Навіщо Москві потрібно витрачати дуже великі гроші на відкриття фейкових "представництв" неіснуючих "держав"? Відповідь дуже проста. По-перше, за допомогою інвестицій у проросійських дегенератів за кордоном формуються цілі мережі шпигунів та агентів. По-друге, реальні чиновники та дипломати отримують змогу розпилювати виділені на подібні проекти гроші. А, по-третє, діяльність псевдоконсульств дає змогу показувати всьому світу картинку видуманого визнання існування "ДНР" та "ЛНР". Також ці "представництва" формують думку, скажімо, пересічного італійця про те, що "республіки" насправді існують не у вигляді зграї озброєних мавп, а як справжні "держави".

      Крім того, для внутрішнього ринку ОРДЛО та РФ подають новини про перемогу державників та "визнання квазіреспублік звичайними людьми з-за кордону. Мовляв, якщо країни ЄС під тиском США не можуть вільно казати, що "ДНР" та "ЛНР" – суверенні держави, то ось реальність, де насправді з вами рахуються". Створюють паралельний всесвіт, коротше кажучи.

      Більшість країн, де представники терористів зуміли не тільки зареєструватися, але й відкрити офіси, звісно, швидко дистанціюються від зашквару.

      Кажуть, це зробила не офіційна влада, а звичайне бидло, тому закриємо ці "представництва" через суди. Але ж основну справу вже зроблено, сюжети відзняті.

      А доки влада піде до служителів Феміди, доки пройдуть всі апеляції  адепти Путіна з "представництв" вже встигнуть наробити чимало лиха та пустити коріння, обзаведуться зв'язками. Звісно, вони не є серйозною загрозою нацбезпеки країн, але створити кілька міжнародних конфліктів, вийти на вулиці з жовтими жилетами та вивісити прапори "ДНР" десь на футбольному матчі цілком можуть. На це й розраховують у Кремлі.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости политики Новости Украины Российская пропаганда Публикации Новости Луганска Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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