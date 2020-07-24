Пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины в 2014 году ездил на форум путинистов, – журналист
Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко мог участвовать в августе 2014 года во Всероссийском молодежном форуме "Селигер". Это известный съезд молодых сторонников Путина.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил журналист Павел Федосенко. Он опубликовал фото с якобы удостоверением Дмитрия Чубенко как участника "Селигера 2014".
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Федосенко подчеркнуто обратил внимание на дату, когда было выдано удостоверение участника "Селигера" – август 2014 года. Именно тогда происходили трагические Иловайский котел и оборона Донецкого аэропорта.
Селигер – это форум юных путинистов в России.
Август 2014 года – это оборона ДАП и начало Иловайской трагедии.
Дмитрий Чубенко – это новый пресс-секретарь областной прокуратуры.
Селфи с Жириновским выкладываем – или хватит этого?
– подписал пост Федосенко.