Дмитрий Комаров показал, как выглядел 18 лет назад: редкое фото
Украинский телеведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал свои архивные фотографии.
Дмитрий Комаров опубликовал новый снимок на своей странице в Instagram.
Читайте также: София Ротару показала, как празднует день рождения: фото
На фото, которое было сделано еще в 2000 году, ведущий позирует вместе с сестрой Ангелиной.
"Мама нашла и отправила нам классное фото 2000 года. Не могу не поделиться. Мы с сестрой Ангелиной. Я непременно с фотоаппаратом... Прошло 18 лет", – прокомментировал фотографию ведущий.
Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной в 2000 году
Ангелина Комарова также опубликовала архивное фото и назвала Дмитрия "суровым мальчиком-красавчиком 17 лет назад".
"Обычно брат называет меня "малая", а сегодня я ему могу смело сказать "малый", – добавила сестра Комарова.
Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной в 2000 году