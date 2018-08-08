Дмитрий Комаров показал, как выглядел 18 лет назад: редкое фото

Украинский телеведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал свои архивные фотографии.

Дмитрий Комаров опубликовал новый снимок на своей странице в Instagram.

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На фото, которое было сделано еще в 2000 году, ведущий позирует вместе с сестрой Ангелиной.

"Мама нашла и отправила нам классное фото 2000 года. Не могу не поделиться. Мы с сестрой Ангелиной. Я непременно с фотоаппаратом... Прошло 18 лет", – прокомментировал фотографию ведущий.

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной в 2000 году

Ангелина Комарова также опубликовала архивное фото и назвала Дмитрия "суровым мальчиком-красавчиком 17 лет назад".

"Обычно брат называет меня "малая", а сегодня я ему могу смело сказать "малый", – добавила сестра Комарова.



Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной в 2000 году