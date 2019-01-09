Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о схемах в биатлоне. В частности, спортсмен вспомнил, как ему предлагали "сдать" гонку.

Подручный заверил, что сразу отказался от предложения "сдать" гонку.

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"Однажды было, но я сразу отверг это предложение. Даже не рассматривал. На меня вышли через другого человека, которому написали в соцсети. Хотели заработать, но для меня это нонсенс. Я в биатлоне не столько из-за денег, сколько из-за личных амбиций и мотивации показывать результат, бороться за каждое место", — сказал Пидручный в интервью каналу SportTravelerUA.

Добавим, что Подручный рассказал как украинские биатлонисты зарабатывают на жизнь. Капитан мужской сборной Украины заверил, что его зарплата далеко не такая высокая, как у футболистов, теннисистов, боксеров.

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