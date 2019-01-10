Дмитрий Сосновский покинул сборную Украины по боксу после 14 лет сотрудничества

Дмитрий Сосновский больше не будет работать тренером мужской национальной сборной Украины по боксу. Сосновский написал заявление по собственному желанию.

Как передает iSport.ua, президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус попросил Сосновского написать соответствующее заявление.

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Дмитрий Сосновский возглавлял сборную Украины в течение 14 лет. На это время пришелся период выступления "золотой команды" во главе с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Александром Гвоздиком. Эта команда дважды становилась лучшей в Европе, раз — лучшей в мире, а на трех Олимпийских играх подопечные Сосновского выиграли 7 медалей, в том числе 5 на Олимпиаде в Лондоне.

Сам Дмитрий Сосновский признан в 2011 году лучшим тренером мира по версии АИБА.

Имя нового главного тренера мужской сборной станет известно в ближайшее время. На эту должность рассматриваются кандидатуры Леонида Лоивского, Александра Полищука и Александра Хижняка-старшего.

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