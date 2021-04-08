Гибель подполковника ГСЧС Азеренкова с дочкой в ДТП: мажору Габышеву дали 9 лет
В Харькове состоялся суд над 19-летним Дмитрием Габышевым, который в нетрезвом состоянии в Land Cruiser спровоцировал смертельное ДТП. Из-за него погибли 41-летний спасатель с 15-летней дочерью. Молодому человеку 8 апреля присудили 9 лет тюрьмы.
Источник:Прокуратура Харьковщины
Прокурор дела просил у суда дать 10 лет тюрьмы. Жена и мать погибших Любовь Азаренкова недовольна приговором.
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Любовь Азаренкова после приговора суда / Фото Суспільного
Подробнее о судебном заседании
Суд признал отягощением то, что парень ехал без прав и в состоянии опьянения. Однако смягчающими обстоятельствами стали возмещение ущерба и признание собственной вины.
Подсудимый должен уплатить потерпевшей 2 миллиона гривен, 100 тысяч из них он уже перевел. С учетом этого суд решил дать парню на 1 год меньший срок заключения, чем возможно по такому обвинению.
Я тебе не дам выйти раньше! Посмотри, что ты натворил!
– добавила после приговора Любовь Азаренкова
Осужденному показывают фото человека, который из-за него погиб / Фото Суспільного
Как сообщает Суспільне на заседании родственники погибших держали в руках их портреты. Адвокат потерпевших сказал, что уже имеет согласие клиентов на апелляцию, которую они планируют подавать.
Что известно о деле Габышева
- Авария Land Cruiser и Lanos произошла на трассе Киев – Харьков – Довжанский 21 октября.
- Сразу после ДТП парень говорил, что за рулем был не он.
- Габышева взяли под стражу 22 октября.
- На заседании 23 октября парень полностью признал свою вину.
- Погибший Дмитрий Азаренков возглавлял 32 пожарно-спасательную часть Харькова. Он вместе с дочерью находился в Lanos.
- До этого мажора уже ловили пьяным за рулем. Но тогда его только привлекали к административной ответственности.
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