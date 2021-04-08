В Харькове состоялся суд над 19-летним Дмитрием Габышевым, который в нетрезвом состоянии в Land Cruiser спровоцировал смертельное ДТП. Из-за него погибли 41-летний спасатель с 15-летней дочерью. Молодому человеку 8 апреля присудили 9 лет тюрьмы.

Прокурор дела просил у суда дать 10 лет тюрьмы. Жена и мать погибших Любовь Азаренкова недовольна приговором.

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Любовь Азаренкова после приговора суда / Фото Суспільного

Подробнее о судебном заседании

Суд признал отягощением то, что парень ехал без прав и в состоянии опьянения. Однако смягчающими обстоятельствами стали возмещение ущерба и признание собственной вины.

Подсудимый должен уплатить потерпевшей 2 миллиона гривен, 100 тысяч из них он уже перевел. С учетом этого суд решил дать парню на 1 год меньший срок заключения, чем возможно по такому обвинению.

Я тебе не дам выйти раньше! Посмотри, что ты натворил!

– добавила после приговора Любовь Азаренкова



Осужденному показывают фото человека, который из-за него погиб / Фото Суспільного

Как сообщает Суспільне на заседании родственники погибших держали в руках их портреты. Адвокат потерпевших сказал, что уже имеет согласие клиентов на апелляцию, которую они планируют подавать.

Что известно о деле Габышева