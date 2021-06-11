На смену граду пришел ливень: Днепр снова страдает от мощной непогоды – видео

Не успели жители Днепра оправиться от града, как улицы города затопил ливень. Из-за огромного количества воды улицы города превратились в реки.

О ситуации на улицах Днепра сообщили местные телеграм-каналы. Больше всего пострадал Левый берег города.

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Однако и на Правобережье 11 июня лило, как из ведра, почти весь день. Заметим, что ранее синоптики предупреждали горожан об ухудшении погоды и похолодании.

По данным Укргидрометцентра, дожди и грозы в области не прекратятся как минимум до 15 июня. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+26 градусов.

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7 июня на Днепропетровщине дожди затопили более 26 жилых домов и 55 дворов.

8 июня на местном пустыре пронесся смерч. После него возникла сильная гроза и град.

9 июня в Днепре в результате непогоды обрушилась часть Сичеславской набережной. На месте инцидента образовалась опасная пропасть.

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