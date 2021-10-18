В Днепре с 18 октября ввели красную зону. Об этом рассказал председатель профсоюза автоперевозчиков Михаил Тонконогий 18 октября.

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Правила не изменились

Михаил Тонконогий говорит, что пока комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не принимала никакого решения, которое бы усиливало карантинные ограничения по транспорту. Пока действуют те ограничения, которые приняли на национальном уровне.

Автовокзалы и автостанции работают согласно расписанию. Лишь в помещениях и при посадке в автобусы усилили контроль за соблюдением санитарных правил. Поэтому пассажиров просят не забывать носить маски и пользоваться антисептиками.

Тонконогий призвал руководителей бизнеса подготовиться к тому, что движение транспорта могут ограничить. Поэтому он советует им заказать регулярные спецперевозки для своих сотрудников.

Людей в маршрутках меньше, а такси подорожали

По данным "Информатор", людей в общественном транспорте значительно меньше. Очередей к маршруткам или вагонам нет нигде. Например, в трамваях маршрута №1 практически нет стоячих пассажиров.

В Днепре ситуация с городским транспортом почти не изменилась / Фото "Информатор"

Ухудшилась ситуация с проездом на такси. Утром жителям Левого берега, Тополя и других было трудно доехать на работу. Оказалось, что почти все авто заняты, а стоимость проезда резко выросла.