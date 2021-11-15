В сети обнародовали много фото, которые выглядят чрезвычайно красиво. Просматривая их, невозможно избавиться от желания пойти на утреннюю прогулку.
Этот день В Украину придет похолодание: прогноз погоды на 15 ноября
Город заполонила густая дымка
Часть из опубликованных фотографий сделали с помощью коптера. На них заметно, что бело-молочная дымка двигалась по городу густыми "клубками".
Густой туман над городом с высоты птичьего полета / Фото "Информатор"
А в самом городе в этот момент все имело значительно более "холодный" вид. Мрачные улицы синих оттенков тогда лишь начинали просыпаться.
Туман в Днепре утром 15 ноября / Фото "Информатор" и "056.ua"
Стоит быть осторожным
Следует заметить, что туман хоть и красивое, однако крайне опасное погодное явление. Он создает осложнения для авиации и автомобилистов. Прежде всего это обусловлено плохой видимостью, которая возникает.
Поэтому в такую погоду водителям стоит:
- медленнее ездить;
- включать противотуманные фары;
- не забывать о безопасной дистанции с другими автомобилями;
- при остановке включать аварийку;
- по возможности избегать резких маневров.