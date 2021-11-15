Днепр окутало густым туманом: потрясающие фото города

Жители Днепра утром 15 ноября имели возможность увидеть чрезвычайно густой туман. Он окутал все улицы и медленно двигался между зданиями.

В сети обнародовали много фото, которые выглядят чрезвычайно красиво. Просматривая их, невозможно избавиться от желания пойти на утреннюю прогулку.

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Город заполонила густая дымка

Часть из опубликованных фотографий сделали с помощью коптера. На них заметно, что бело-молочная дымка двигалась по городу густыми "клубками".

Густой туман над городом с высоты птичьего полета / Фото "Информатор"

А в самом городе в этот момент все имело значительно более "холодный" вид. Мрачные улицы синих оттенков тогда лишь начинали просыпаться.

Туман в Днепре утром 15 ноября / Фото "Информатор" и "056.ua"

Стоит быть осторожным

Следует заметить, что туман хоть и красивое, однако крайне опасное погодное явление. Он создает осложнения для авиации и автомобилистов. Прежде всего это обусловлено плохой видимостью, которая возникает. ​

Поэтому в такую погоду водителям стоит: