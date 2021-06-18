Лето в Днепре началось и продолжается сильными осадками. Иногда они буквально парализовывают город.

Читайте также В Днепре черпали воду с крыши спутниковой тарелкой: курьезное видео Днепра

Улицы Днепра затопило

Примерно час 17 июня в Днепре лил дождь. И если обычно больше всего страдает Левый берег, то на этот раз негативные последствия ощутили жители многих районов города.

По дороге к Слободскому проспекту в районе наземного пешеходного перехода правую полосу движения затопило так сильно, что несколько машин застряли в луже, не имея возможности сдвинуться с места.

Настоящее озеро образовалось также на перекрестке улиц Калиновой и Образцова. Там машины не застревали, однако плыли по улицам.

В критическом состоянии оказались виадук, Байкальская, Воскресенская, Диевка, улицы Виноградная, Каруны (под виадуком) и Дементьева.

Канализацию прорвало, упало дерево

На пересечении улиц Европейской и Владимира Великого, в переулке Чумацком и на улице 8 марта прорвало канализацию.

Кроме того, на проспекте Пушкина в результате непогоды на проезжую часть упало дерево. Оно оборвало провода и заблокировало проезд.



В Днепре снова прошел сильный дождь / Фото "Информатора"



Машины плавали по улицам / Фото "Информатора"

Последствия ливня в Днепре: смотрите видео

Спасатели ликвидируют последствия непогоды

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на утро 18 июня в Днепре спасатели борются с последствиями ливня. За последние сутки к ним поступило 138 обращений о подтоплениях, с начала непогоды – 719.

Чрезвычайники совершили обход 47 домов и дворов. Работы по откачке воды продолжаются: в Днепре остались подтопленными 101 двор и 50 жилых домов. За сутки откачали 46 794 метра кубических воды.

Обратите внимание! Обильный ливень в Днепре 15 июня привел к тому, что на проспекте Пушкина упало дерево, а на улице Бородинской поток воды смыл асфальт.