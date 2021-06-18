Лето в Днепре началось и продолжается сильными осадками. Иногда они буквально парализовывают город.
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Улицы Днепра затопило
Примерно час 17 июня в Днепре лил дождь. И если обычно больше всего страдает Левый берег, то на этот раз негативные последствия ощутили жители многих районов города.
- По дороге к Слободскому проспекту в районе наземного пешеходного перехода правую полосу движения затопило так сильно, что несколько машин застряли в луже, не имея возможности сдвинуться с места.
- Настоящее озеро образовалось также на перекрестке улиц Калиновой и Образцова. Там машины не застревали, однако плыли по улицам.
- В критическом состоянии оказались виадук, Байкальская, Воскресенская, Диевка, улицы Виноградная, Каруны (под виадуком) и Дементьева.
Канализацию прорвало, упало дерево
На пересечении улиц Европейской и Владимира Великого, в переулке Чумацком и на улице 8 марта прорвало канализацию.
Кроме того, на проспекте Пушкина в результате непогоды на проезжую часть упало дерево. Оно оборвало провода и заблокировало проезд.
В Днепре снова прошел сильный дождь / Фото "Информатора"
Машины плавали по улицам / Фото "Информатора"
Последствия ливня в Днепре: смотрите видео
Спасатели ликвидируют последствия непогоды
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на утро 18 июня в Днепре спасатели борются с последствиями ливня. За последние сутки к ним поступило 138 обращений о подтоплениях, с начала непогоды – 719.
Чрезвычайники совершили обход 47 домов и дворов. Работы по откачке воды продолжаются: в Днепре остались подтопленными 101 двор и 50 жилых домов. За сутки откачали 46 794 метра кубических воды.