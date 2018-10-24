"Днепр" и "Черкасские Обезьяны" снова уступили в Кубке Европы ФИБА

"Днепр" проиграл дома греческому "Арису" во втором матче группового этапа Кубка Европы ФИБА. В то время как "Черкасские Обезьяны" на своей площадке уступили "Баккен Бирз".

Черкасские Обезьяны – Баккен Бирз 77:106 (18:24, 24:27, 24:25, 11:30)

Обе команды начали матч сразу с высоких скоростей: "большой" Черкас Дмитрий Скапинцев забил два балла уже через 30 секунд после стартового свистка, на что соперники почти сразу ответили своими двумя от Диуфа. В дальнейшем почти всю первую четверть на площадке шла равная борьба, лишь на последних секундах десятиминутки команда гостей сумела организовали мини-рывок, благодаря которому последние и ушли на первый перерыв в качестве лидеров – 18:24.

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Старт второй четверти прошел в равной борьбе, а в середине периода команда Максима Михельсона и вовсе едва не достала соперника – разница в счете составляла всего два балла. Однако, после этого последовал очередной рывок соперника, на который ответа в черкасы не нашлось – 42:51.

На старте второй половины игры датчане продолжили результативно атаковать кольцо "Обезьян", которые при отсутствии травмированных лидеров играли достаточно молодым составом. В середине четверти разница в счете составляла уже 14 очков. Усилиями Чумакова и Отверченко украинская команда все же смогла не отпустить гостей слишком далеко в счете и даже несколько сократить разницу, а на заключительных секундах периода и вовсе создать чуть ли не чудо – после данку Коукли за 2 минуты до завершения периода разница составляла всего 3 балла в пользу соперников.

В заключительном же периоде опыт команды из Дании взял свое: почти сразу команда Стефена Вічча взялась увеличивать разницу в счете, а "Обезьяны" в это время своей игры, к сожалению, найти не смогли. 77: 106-второе поражение черкасцев в Еврокубке.

Днепр – Арис 51:55 (22:15, 11:13, 11:14, 7:13)

Хозяева с первых секунд бросились давить на позиции гостей. Первые атаки, которые завершали Кожемякин и дальним броском Тимофеенко, позволили "Днепру" захватить лидерство на старте. У греков не выходили сбить стартовый натиск украинцев. При счете 12:3 гости взяли тайм-аут, который также мало им помог. Стартовую четверть они проиграли в 7 очков.

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С началом второй 10-минутки хозяева продолжили придерживаться своей игры, лучше попадали и доминировали на подборах. Впрочем греки все же сумели выровнять игру. Пока у днепрян снизилась эффективность в реализации атак, гости на середину четверти сократили разницу до двух очков. Большего украинцы сделать им не позволили. Так что на большой перерыв команды ушли за пятиочкового преимущества "Днепра".

У хозяев Закурдаев достиг за это время отметки в 10 набранных очков, реализовав два из пяти трехочковых. Гости почти вдвое уступали по проценту реализации – 27,5 против 44,83, и при этом они почти вдвое больше атаковали, что позволяло не отпускать далеко хозяев.

С началом третьей четверти гости добавили в скорости. Соответственно у хозяев разладилась комбинационная игра. Греки таки сократили отставание и ушли вперед. Впрочем завершение четверти мощнее отыграли днепряне. Рывок 7:0 позволил украинцам обеспечить минимальную двухочковое преимущество перед заключительной 10-минуткой.

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Начало очередной части матча хозяева снова сыграли неубедительно. Ни одного набранного очка за 5 минут. Соперники за это время смогли набрать 7. За две минуты до конца основного игрового времени "Днепр" отставал на 6 очков. Попытки отыграться оказались тщетными. Слишком мало днепряне забивали в заключительной четверти.