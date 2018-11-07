"Днепр" и "Черкасские Обезьяны" уступили в Кубке Европы ФИБА

Вице-чемпион Украины "Днепр" уступил "Левски" в матче четвертого тура группового этапа Кубка Европы FIBA. Также в параллельном матче другой украинский клуб "Черкасские Обезьяны" в Литве уступили "Приштине".

"Днепро" – "Левски" 72:88 (24:30, 17:28, 17:7, 14:23)

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Стартовая четверть встречи выдалась неоднозначной. Хозяева, которых турнирное положение обязывало к активным действиям, настойчиво пошли на старте вперед. Днепр почти сразу вышел вперед. И у гостей хватило опыта и мастерства, чтобы сдержать стартовые атаки соперника и не позволить большего. Еще почти за две минуты до конца стартовой части матча днепряне держали минимальное преимущество в счете, но рывок гостей 14:0 полностью изменит ситуацию.

В итоге первую четверть хозяева проиграли в шесть очков. За это время почти незаметны были в Левски братья Ивановы, которые обеспечили победный для себя результат в первом матче. Колоян в этот раз не выходил на площадку с начала матча, а Деян набрал всего по 2 очка и передачи. Зато безудержным для украинцев стал Христо Захарев – 10 очков.

У днепрян в конце четверти вышел Мишула, первой результативной атакой которого стало попадание из-за дуги.

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С началом второй четверти для Днепра продолжилась неприятная тенденция. Защита хозяев не сдерживала атаки соперника. Поэтому разница в счете стала неуклонно расти в пользу "Левски". При практически равной игре на подборах гости значительно превзошли хозяев в реализации. Так, по двухочковым соотношение было 9/15 против 11/14, а по трехочковым – 6/21 против 9/18. Поэтому после первой половины болгары имели 17 очков преимущества.

С возобновлением игры после перерыва игроки Днепра стали значительно внимательнее действовать в защите, не жертвуя при этом атакой. Пошла результативность от Мишулы, который стал лидером в команде по этому показателю. Поэтому "Днепр" сыграл в заключительной четверти 10 очков отставания. На четвертую четверть осталось 7 очков разницы. Днепр до последнего пытался отыграть эти последние очки. Мишула несколько раз эффектно попал с дальней дистанции. Но этого оказалось мало, чтобы окончательно дожать Деяна Иванова с партнерами.

Поэтому четвертое подряд поражение "Днепра" на групповом этапе. В следующем поединке действующий обладатель Кубка Украины сыграет 14 ноября на выезде против греческого "Ариса". Большого турнирного значения встреча для днепрян уже не будет иметь, так как они потеряли шансы на продолжение борьбы в турнире.

"Черкасские Обезьяны" – "Приштина" 73:92 (15:21, 26:25, 16:31, 16:15)

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"Черкасские Обезьяны" начали игру с активных действий под кольцом соперника: новичок клуба Арнетт забил два быстрых балла из средней дистанции. Приштина же открыла счет своим набранным баллам точными штрафными бросками. После этого номинальные гости попытались максимально ускорить игру, атакуя еще до десятой секунды владения, однако это у команды Дамира Муламеровича не всегда получалось удачно.

В середине периода "Обезьяны" все же пропустили рывок косоваров, которые усилиями американских игроков сумели организовать мини-отрыв в 4 балла. В конце четверти эффектным моментом отметился бигмен жителей города – Крис Коукли, который мощно вколотил сверху, но на последних секундах гости все же отыгрались за счет точного дальнего – 15:21.

Второй период в Литве украинская команда начала с рывка и уже через несколько мгновений после точного дальнего от капитана счет на арене "Ритас" был равный – 23:23. Но, организовать полноценный рывок и выйти вперед "Обезьянам" все же не удалось: косовары снова удалились на комфортное расстояние и только на последних секундах первой половины команда Максима Михельсона сумела разницу сократить – 41:46.

Вся вторая половина стала для жителей города страшным сном. Вместо того чтобы начать сокращать отставание от соперников, украинская команда начала на регулярной основе получать точные броски в свою корзину, в то время как в атаке у хозяев паркета получалось не много. За стартовые 5 минут четверти "Обезьяны" пропустили 15 очков в свою корзину, а завершилась четверть при счете 16:31.

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В последней четверти команда Михельсона смогла получить минимальную победу 16:15, однако этот результат отнюдь команду из Черкасс не удовлетворял: общее поражение 73:92 и потеря фактически всех шансов на выход из группы в Кубке Европы ФИБА.

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