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      "Днепр" камня на камне не оставил от "Ледяных Волков"

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      "Днепр" камня на камне не оставил от "Ледяных Волков"
      / uhl.ua

      Херсонский "Днепр" не оставил шансов "Ледяным Волкам" в домашнем матче 26-тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч.

      Днепр – Ледяные Волки 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)
      Шайбы: 1:0 – Тимченко (Целогородцев) – 14:42, 2:0 – Сирченко (Янишевский, Бондаренко) – 15:25, 3:0 – Янишевский (Шулешов, Бондаренко) – 16:26, 4:0 – Брага (Целогордцев, Тимченко) – 32:40, 5:0 – Целогородцев (Тимченко, Брага) – 36:39, 6:0 – Кругляков (Тимченко, Брага) – 37:10, 7:0 – Макарицкий (Пугачев, Золотухин – больш.) – 38:33, 8:0 – Коваленко (Будько, Янишевский) – 45:25, 9:0 – Золотухин (Макарицкий) – 54:30, 10:0 – Брага (Тимченко, Целогородцев) – 55:59 , 11:0 – Ромащенко (Коваленко) – 57:51

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      Уже в первом периоде хозяева льда забросили в ворота гостей три шайбы, а в следующих двух временных отрезках по четыре раза сумели обойти защиту гостей и завершили встречу "сухим" разгромом – 11:0.

      Дублем в матче отметился Владислав Брага, который также записал в свой актив две результативные передачи.

      После победы над "Волками" херсонский клуб на пять очков оторвался от "Кременчуга" в турнирной таблице чемпионата и таким образом ушел на зимние каникулы, находясь на первом месте.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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