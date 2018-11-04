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      "Днепр" на выезде победил "Политехник"

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      "Днепр" победил "Политехник"
      "Днепр" победил "Политехник" / ФБУ

      "Днепр" на выезде победил "Политехник". Харьковчане благодаря усилению американцем Кромером смогли навязать гостям серьезную борьбу, однако в концовке больше опыта было именно у гостей.

      "Политехник" – "Днепр" 65:73 ( 16:10, 15:22, 16:23, 18:18)

      Началась игра в Харькове довольно неожиданно: игрок хозяев Вуйович открыл счет в матче после подбора под чужой корзиной, затем он же забросил еще два балла. Через несколько минут счет на табло в харьковском "Локомотиве" стало 9:0 в пользу команды Владимира Коваля, на что главный тренер "Днепра" был вынужден реагировать ранним тайм-аутом в первой половине первой четверти.

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      После перерыва днепряне наконец смогли открыть счет своим баллам – попал с периметра Тимофеенко. В дальнейшем гости сумели несколько сократить отставание, но лидерами на первый перерыв ушли хозяева – 16:10.

      Вторая четверть началась с меткой дальней атаки от Прокопенко, а еще одна треха от Сизова и вообще счет в матче сравняла. После этого все девять минут оставшиеся в периоде днепряне пытались уйти в отрыв, однако "Политехник" постоянно находил собственные аргументы и оставался в игре. Удачно себя проявил в первой половине игры новичок команды хозяев – Джамар Кромер, который вел команду за собой и стал самым результативным в первой половине – 11 очков. На большой перерыв же команды ушли при минимальном преимуществе гостей – 31:32.

      Вторая половина игры началась с рывка "Днепра": команда Дениса Журавлева попала свои броски, и удачно отрабатывала в защите. Поэтому уже через несколько минут преимущество гостей стало двузначным. Однако, харьковчане все же нашли в себе силы не отпустить соперника слишком далеко, и ближе к завершению периода несколько сократили разницу в счете.

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      Последняя десятиминутка началась с трехочкового от Дэвиса, который своим попаданием сократил разницу только до 5 баллов. На что "Днепр" ответил точным дальним от Закурдаева. В течение десятиминутки тот же Дэвис попал еще два дальних, однако каждый раз днепряне отвечали сопернику той же монетой.

      В итоге "Днепр" в борьбе одержал очередную победу – 65:73.

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      Теги: Спорт чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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