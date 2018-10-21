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      "Днепр" на выезде разгромил "Белый Барс"

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      "Днепр" разгромил "Белый Барс"
      "Днепр" разгромил "Белый Барс" / УХЛ

      В Белой Церкви состоятся заключительный матч 11-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Белым Барсом" и "Днепром". Ранее команды дважды встречались в сезоне, и оба раза победа оставалась за херсонцами – 7:0 и 5:2 соответственно.

      "Белый Барс" – "Днепр" 1:5 (0:4; 0:1; 1:0)
      Шайбы      : 0:1 Жвачкин (Афанасьев, Коляда), 8:04. 0:2 Декало (Макарицкий, Матусевич), 11:50. 0:3 Декало (Найденов, Золотухин), 13:17. 0:4 Мацейко (Пугачев – более.), 19:32. 0:5 Коваленко (Коляда, Афанасьев), 38:48. 1:5 Панченко, 43:52

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      В середине первого периода "Белый Барс" ненадолго "посыпался" – и тут же пропустил. Счет в матче открыл Андрей Жвачкин, а затем дублем выстрелил Илья Декало. После замены голкипера "барсы" оживились, однако под занавес двадцатиминутки пропустили снова: численное преимущество реализовал Роман Мацейко.

      Второй период прошел в более равной борьбе, но "Барсу" никак не удавалось пробить Олега Петрова. Зато смог увеличить счет Никита Коваленко, протолкнув шайбу мимо голкипера.

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      Итоговый счет был установлен на старте третьего периода – Ярослав Панченко получил шайбу между двух защитников и отправил игровой снаряд в ворота Дениса Сурканова, который сменил Петрова.

      Свой следующий матч "Белый Барс" проведет 24 октября в 17:30 против "Ледяных Волков", а в тот же день в 18:30 состоится центральный поединок тура – "Днепр" на выезде сыграет с "Кременчугом".

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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