"Днепр" одержал фантастическую победу и стал обладателем Кубка Украины по баскетболу: фото

Сегодня, 10 марта, в Харькове в СК "Локомотив" состоялась финальная игра за Кубок Украины по баскетболу среди мужчин. В поединке сошлись команда из Южного "Химик" и команда "Днепр".

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

"Днепр" уверенно стартовал в матче. Команда Дениса Журавлева традиционно реализовала 50% бросков из-за дуги и лучше бегала в быстрые атаки.

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Лучшим игроком в первой половине был форвард "Днепра" Дмитрий Глебов. Он за 17 минут заработал для своей команды 17 очков. Стоит отметить, что "Химик" сумел выровнять игру и сдержать соперника во второй четверти. Зато "Днепр", благодаря третьему дальнему своему форварду, оторвался от соперника на 3 очка перед большим перерывом.

В третьей четверти команде Журавлева удалось оторваться от южан и удержать преимущество в 4-5 очков, а под завесу 10-минутки действующим обладателям трофея усилиями Мишулы и Тимофеенко удалось оформить мини-рывок, благодаря которому на заключительный 2-минутный перерыв команды ушли с разницей 8 очков в пользу "Днепра".

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В начале последней четверти "Днепр" получил двузначное преимущество над соперником. Однако "Химику" удалось сохранить интригу в матче благодаря двум точным броскам Колтера. Стоит отметить, что две неточные попытки Марченко за полторы минуты до завершения матча, фактически поставили точку в игре. "Днепр" получил преимущество в 7 очков, сохранил ее и во второй раз подряд стал обладателем Кубка Украины. Матч завершился со счетом 71:78 в пользу команды Журавлева.