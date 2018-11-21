"Днепр" одержал первую победу в групповом раунде Кубка Европы, "Черкасские Мавпы" проиграли

"Днепр" победил дома финскую "Катаю" в заключительном для себя матче Кубка Европы ФИБА – 81:65. В параллельном матче "Черкасские Мавпы" уступили "Стяуа" – 87:70.

"Днепр" – "Катая" 81:65 (18:14, 15:18, 20:16, 17:18)

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Хозяева решительно настраивались хотя бы на прощание с еврокубковым сезоном громко хлопнуть дверью. Ярко об этом свидетельствовал и выход в стартовом составе Александра Мишулы.

Впрочем, начало встречи выдалось почти равным. Лишь под конец стартовой четверти днепряне "перестреляли" гостей, одержав четыре очка преимущества.

Уже во второй 10-минутке гости прибавили. Особенно существенным стал перевес на подборах: 23 против 16. Потому "Днепру" не удалось увеличить преимущество. Зато разница после первой половины составляла всего один балл.

Возобновилась игра рывком 6:0 от гостей. Ликвидировать отставание хозяевам удалось лишь под конец четверти. А штрафные Ольховецкого и трехочковый Мишулы на последних секундах позволили днепрянам захватить пять очков преимущества на заключительную четверть.

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Еще один трехочковый Мишулы добавил куража хозяевам, которые быстро увеличили преимущество до 10 очков. В этот раз "Днепр" своего уже не упустил, доведя поединок к первой победе на групповом этапе. Впрочем, на этом еврокубковый сезон для украинцев закончился. С единственной победой в шести матчах они последние в группе.

"Стяуа" – "Черкасские Мавпы" 87:70 (28:14, 15:26, 19:13, 25:17)

Началась игра в Бухаресте с точного трехочкового от украинского снайпера "Черкасских Мавп" – Руслана Отверченко, который попал дальним броском уже на двадцатой секунде игры. "Стяуа" не замедлили и еще через 15 секунд ответили тем же и сравняли счет в игре.

После этого у украинской команды начали возникать определенные проблемы: соперники достаточно легко начали забивать свои очки, в то время как "Мавпам" каждый набранный балл давался очень трудно. Как следствие после первой четверти дефицит набранных баллов у команды Максима Михельсона составлял 14 баллов – 28:14.

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Однако, во второй половине дела у действующих чемпионов украинской Суперлиги Пари-Матч пошли несколько лучше: Арнетт, Коукли и Чумаков за 2 стартовые минуты сократили отставание своей команды до 6 очков. После этого почти все время на паркете шла равная борьба, а под конец первой половины игры "Мавпы" и вовсе едва не дожали соперника – на перерыв команды ушли при счете 43:40 в пользу "Стяуа".

Во второй половине матча черкасская команда к сожалению не смогла дожать соперников и выйти вперед – в начале периода чемпионы Украины пропустили рывок соперника, который за несколько минут удалился в счете уже к двузначному расстоянию. После этого усилиями Арнетта и Отверченко игроки в темной форме смогли сократить отставание всего к одному очку, однако чтобы переломить ход игры снова не хватило самой малости. Очередной рывок от "Стяуа" и на перерыв команды ушли при преимуществе хозяев в 9 баллов.

В последней десятиминутке окрыленные успехом хозяева продолжили лишь наращивать преимущество в последнем для себя матче Кубка Европы ФИБА. Завершилась игра со счетом 87:70.

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