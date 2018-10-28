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      "Днепр" одолел "Черкасских Мавп" в матче Суперлиги

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      "Днепр" победил "Черкасских Мавп"
      "Днепр" победил "Черкасских Мавп"

      Состоялся очередной матч в чемпионате мужской Суперлиги. Чемпион Украины – "Черкасские Мавпы" – похоже, уже начинает привыкать к роли аутсайдера. Во всяком случае против "Днепра" команда не показала ничего, за счет чего можно было бы изменить ход встречи.

      "Днепр" – "Черкасские Мавпы" 97:82 (19:16, 28:19, 23:25, 27:22)

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      Старт матча остался за "Днепром", который оформил мощный рывок 11:2 в дебюте поединка. Во второй части первой четверти команде Максима Михельсона удалось остановить соперника: гости прибавили в защите и наконец начали попадать свои броски, сократив отставание до 3 очков перед второй четвертью.

      Но ответ "обезьян" был лишь эпизодическим. Уже во второй десятиминутке хозяева продолжили гнуть свою линию. Команда Дениса Журавлева давила на соперника через трехсекундные, где результативно работал тандем Тимофеенко и Кушнирова, которые на двоих за первую половину набрали 21 очко. Именно удачная игра в краске и лучший процент бросков с игры позволил хозяевам уйти на перерыв с преимуществом в 12 очков.

      "Днепр" продолжал доминировать на паркете и во второй половине. В третьей четверти преимущество достигло 18 очков, а в четвертой хозяева вышли вперед на максимальные в этой игре 24 балла. Конечно, отрезками Мавпам удавалось сокращать отставание, в частности до 9 баллов в третьей десятиминутке, но на большее команды Максима Михельсона не хватило.

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      Ключевыми в этом матче стали 54 очка Днепра, которые были набраны из трехсекундной зоны, лучший процент бросков с игре, лишь 8 потерь и отличная игра стартовой пятерки. Мавпы так и не нашли свою игру в этом матче, потерпев третье поражение подряд в национальном первенстве.

      Свой следующий матч в Суперлиге Пари-Матч "Днепр" сыграет 4 ноября на выезде против "Политехника", а "Мавпы" 3 ноября дома сыграют против "Киев-Баскета".

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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