Днепр остался без воды из-за аварии на трубопроводе

В ночь на среду, 23 мая, в Днепре на магистральном трубопроводе произошла крупная авария. Чтобы ликвидировать аварию, в ряде районов города не будет воды.

Об этом в Facebook написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Крупная авария на магистральном трубопроводе. На период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение. Ориентировочный срок ремонтных работ 5-6 часов", – говорится в сообщении Лысенко.

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Между тем жители Днепра в социальных сетях сообщают, что воды нет в жилых массивах Победа, Солнечный, Парус, в центре города, а это более 300 тысяч человек.