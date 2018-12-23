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      "Днепр" переломил ход игры с "Политехником" и одержал волевую победу

      4 Читати новину українською
      Днепр победил Политехник
      Днепр победил Политехник / fbu.ua

      В заключительной игре Суперлиги Пари-Матч в 2018 году "Днепр" на домашнем паркете принимал харьковский "Политехник" и сумел одержать тяжелую победу.

      Днепр – Политехник 83:68 (12:23, 22:21, 21: 9, 28:15)

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      "Днепр" легко отдал первую половину "Политехнику". Хозяева реализовали лишь 34% бросков с игры, играли не слишком агрессивно в нападении, где у днепрян можно выделить только Мишулу, который за первую половину набрал 13 очков, и Фесенко, который провел удачный отрезок в середине второй четверти. Харьковчане играли быстрее и, опять же, агрессивнее в нападении и неплохо отработали в защите, пропустив 34 очка за половину.

      Козлов, забросив 4 дальних, уже к большому перерыву набрал 15 очков, а Грэм просто разрывал оппонентов на щитах, оформив дабл-дабл еще в первой половине матча. Как итог, 44:34 в пользу гостей по итогам 20 минут игры.

      Но после большого перерыва на площадку вышел совсем другой "Днепр". Команда Дениса Журавлева сильно прибавила в защите, перекрыв кислород "Политехнику". Отдельно стоит отметить Фесенко, который "съел" Грэма, наградив американца серией эффектных блок-шотов, и раз за разом набирая очки из-за своего оппонента в нападении.

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      "Днепр" почувствовал уверенность в своих силах и уже на старте четвертой четверти имел двозначое преимущество, доведя матч до эффектной победы. Команда Дениса Журавлева, пропустив лишь 23 очка за вторую половину, переломила ход игры после большого перерыва и победила "Политехник" со счетом 83:68.

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      Теги: чемпионат Украины по баскетболу Спорт БК Политехник БК Днепр Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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