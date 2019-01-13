"Днепр" победил "Динамо", "Донбасс" разгромил "Белый Барс": обзор матчей УХЛ

В воскресенье, 13 декабря, были сыграны сразу три матча чемпионата Украины по хоккею. "Кременчуг" едва не потерял очки в игре с "Ледяными Волками", "Днепр" всухую обыграл "Динамо", а "Донбасс" забросил сразу семь шайб в ворота соперника.

Ледяные Волки – Кременчуг 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 Полищук (Бельский, Роганов), 15:21. 1:1 Бурнатов (Микульчик, Черемнов), 46:01. 1:2 Грицких (Зайцев, Киселев), 55:27. 1:3 Ворона (Севрюгин, Гриценко – менее.), 58:46.

Поединок "Ледяные Волки" начали очень уверенно и сразу стали атаковать ворота "горожан". Прессинг от киевлян вылился в заброшенную шайбу, однако арбитры встречи не засчитали этот точный бросок. На экваторе первого периода гости все же смогли обойти оборону противника и открыть счет – Богдан Полищук воспользовался ошибкой Никиты Глотова и отправил шайбу в его ворота.

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Во втором периоде команды сыграли так же – как по игре, так и по количеству заброшенных шайб. Ко второму перерыву на табло горели неизменные 0:1.

В заключительной двадцатиминутке команде Николая Сидорова, усилиями Михаила Бурнатова, удалось сравнять счет на табло и вернуться в игру. Однако под занавес встречи "горожане" еще дважды поразили ворота Никиты Глотова и одержали победу в напряженном матче. На этот раз отличились Владислав Грицких Алексей Ворона, забросивший шайбу в меньшинстве.

Таким образом команда Александра Савицкого прервала трехматчевую серию поражений и получила важные три очка.

Динамо – Днепр 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 Коваленко (Афанасьев, Ромащенко), 20:31. 0:2 Коляда (Белоусов, Бондаренко – больш.), 38:22. 0:3 Золотухин (Декало, Коляда), 58:32.

Активнее поединок начали гости, которые сделали ставку на быстрый гол. В одном из моментов стойка ворот спасла Тимура Мамедова от пропущенного броска. Но защита "динамовцев" выдержал натиск соперников и ближе к середине периода отодвинула игру от своих владений. Первые 20 минут так и закончились с нулями на табло.

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Зато сработала ставка херсонцев на старте второго периода. Никита Коваленко оказался на ударной позиции и расстрелял голкипера соперников – 0:1. Для форварда это десятая шайба в чемпионате. Второй раз "Днепр" огорчил противника под конец периода – в большинстве отличился Николай Коляда.

В заключительном игровом отрезке харьковчане пытались хотя бы размочить счет, но слишком уверенно действовала защита клуба из Херсона во главе с их голкипером. В некоторых эпизодах нападающим хозяев откровенно не везло, ведь несколько верных моментов имели. Когда подопечные Куликова пошли всей командой на штурм, то нарвались на быстрый выпад соперников – Иван Золотухин забросил третью шайбу для своего коллектива.

В результате херсонцы вывозят из Харькова очередные три очка, а Олег Петров в очередной раз оставляет свои ворота на замке.

Донбасс – Белый Барс 7:0 (2:0; 1:0; 4:0)

Шайбы: 1:0 Костиков (Кирющенков, Кузьмик), 1:19. 2:0 Разумов (Сильницкий) 19:55. 3:0 Пуголовкин (Смирнов, Луговой), 36:30. 4:0 Смирнов (Пуголовкин), 46:49. 5:0 Разумов (Денискин), 47:51. 6:0 Коренчук (Лялька, Пуголовкин – больш.), 52:42. 7:0 Сильницкий (Лялька, Мазур – больш.), 54:36.

Уже на 2-й минуте матча "Донбасс" вышел вперед после точного броска Александра Костикова. Несмотря на ряд исключений (хоккеисты заработали 12 малых штрафов), минимальный счет сохранялся на табло до последних секунд двадцатиминутки. Только за 5 секунд до конца периода Максим Разумов забросил дебютный гол за "Донбасс", и удвоил преимущество.

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Второй период также выдался насыщенным на эмоции: в середине встречи удаление до конца матча за вмешательство в действия судей заработали Евгений Тимченко и Александр Бобкин. "Белый Барс" пытался "прошить" Богдана Дьяченко, но получил контратаку – Артем Пуголовкин отправил шайбу в ближний для вратаря угол, и сделал счет 3:0.

В третьем периоде "Белый Барс" посыпался, и пропустил сразу четыре шайбы. Сначала по шайбе в ворота белоцерковчан отправили Илья Смирнов и Максим Разумов, а затем два многочисленных преимущества подряд реализовали Илья Коренчук и Юрий Сильницкий.

7:0, "Донбасс" оформил сухую победу над "Белым Барсом", и продолжает преследовать лидера "Днепр".

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