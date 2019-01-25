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      "Днепр" победил "Кременчуг" в битве лидеров УХЛ: видео

      9 Читати новину українською
      "Днепр" победил "Кременчуг"
      "Днепр" победил "Кременчуг" / УХЛ

      Лишь в овертайме решилась судьба победителя в матче между "Кременчугом" и "Днепром" в рамках чемпионата Украины по хоккею. Таким образом херсонская команда и в дальнейшем осталась на первой строчке турнирной таблицы.

      Кременчуг – Днепр 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

      Это был седьмой матч между этими командами в чемпионате. У кременчужан прослеживается определенный спад в игре, а у херсонцев наблюдалась неутешительная статистика в играх против команды Савицкого – только одна победа по буллитам и сразу пять неудач.

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      Противники довольно долго играли до первой ошибки одного из клубов. И только в конце второго периода отличились хозяева льда – перед перерывом шайбу забросил Артем Шиманский.

      "Днепр" пошел отыгрываться в третьей 20-минутке, но пробить оборону кременчужан не удавалось до момента Андрея Жвачкина, который забил с передачи Николая Коляды.

      По сложившейся традиции в противостояниях "Кременчуга" и "Днепра", победитель матча решался в овертайме. И здесь гости показали себя с лучшей стороны – вырвать победу они сумели после гола Кирилла Бондаренко, который удачно сыграл на добивании и принес своему клубу тяжелую победу.

      На данный момент отрыв "Днепра" от "Донбасса" составляет три очка, но у дончан игра в запасе.

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      Теги: Спорт ХК "Кременчуг" ХК "Днепр" Хоккей
      Источник: 24 Канал
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