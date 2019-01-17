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      "Днепр" принял участие в очередном триллере и проиграл "Запорожью"

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      Запорожье победил Днепр
      Запорожье победил Днепр / fbu.ua

      "Запорожье" принимал "Днепр" в рамках очередного днепровского дерби – третьего в рамках текущего регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч. Хозяевам удалось получить чрезвычайно сложную победу с разницей в три очка.

      Запорожье – Днепр 93:90 (29:17, 22:22, 31:34, 11:17)

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      Старт матча остался за хозяевами, которые сыграли агрессивно на обеих сторонах площадки. Игроки Запорожье реализовали 4 из 7 трехочковых, лучше двигали мяч, в то время как у "Днепра" были серьезные проблемы в нападении – стартовая четверть команды Дениса Журавлева имела лишь 25% точности в бросках с игры.

      Во второй четверти хозяева продолжили увеличивать свое двухзначное преимущество благодаря быстрому баскетболу в нападении, но рывок 7:0 от "Днепра" позволил гостям немного улучшить свое положение перед большим перерывом. Днепряне, игравшие без Фесенко и Шунделя, навязали борьбу под щитами, приостановили быстрые отрывы "Запорожья", но сумели только сравнять счет четверти и, соответственно, сохранили для себя 12-очковое отставание перед второй половиной.

      После 15-минутного отдыха команды устроили феерию атакующего баскетбола, набрав 64 балла на двоих в третьей десятиминутке. При такой игре даже 9 очков отрыва хозяев перед последней четвертью не выглядели тем отставанием, которое будет не под силу сыграть "Днепру". Но старт четверти остался за "Запорожьем" (6:2), которое увеличило свое преимущество до 13 очков, отправив гостей в тайм-аут за 6 минут до конца матча.

      Именно после этой "минуты" "Днепр" сумел вернуть интригу. Гости сделали рывок 10:0, перекрыв кислород "Запорожью" в нападении – подопечные Плеханова дважды даже не успели вывести мяч со своей половины за отведенные 8 секунд. А за 21 секунду до окончания основного времени Мишула в проходе сократил отставание своей команды до 2 очков. Однако дожать хозяев "Днепру" в чрезвычайно неуступчивом и жестком матче не удалось.

      Команда Валерия Плеханова вдруг в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч победила "Днепр".

      Лучшим игроком матча стал разыгрывающий хозяев Майкл Холтон, который провел очень сильную игру. Защитник набрал 27 очков, реализовав 4/6 трехочковых, сделал 6 передач, 4 подбора и 4 перехвата, а не допустив при этом ни одной потери. Его рейтинг эффективности составил 32 балла.

      Напомним, недавно "Днепр" провел сложный поединок против лидера Суперлиги – "Химика". Так днепряне также минимально уступили.

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      Теги: Спорт Баскетбол чемпионат Украины по баскетболу БК Днепр БК Запорожье
      Источник: 24 Канал
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