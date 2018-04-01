"Днепр" стал последним полуфиналистом плей-офф украинской баскетбольной суперлиги

Победитель регулярного чемпионата Украины по баскетболу "Днепр" стал последним полуфиналистом плей-офф суперлиги. Без проблем преодолев Запорожье дома, днепряне вырвали победу у номинальных аутсайдеров и на их паркете.

К чести хозяев, они сделали все, чтобы создать сенсацию. На большой перерыв запорожцы шли с комфортной казалось бы преимуществом в 14 баллов. Однако, усилиями дуэта Тимофеенко – Мишула "Днепр" выиграл третью четверть 24:6.

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За минуту до финальной сирены счет был равным, а крепче нервы в напряженной развязке оказались у победителей регулярки. Поэтому 82:78 и 2-0 в серии.

Днепряне выходят в полуфинал где сыграют с "Химиком". Другую пару составили "Черкасские Обезьяны" и "Николаев", сенсационно выбил из турнира действующего чемпиона "Строитель".