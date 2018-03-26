В Днепре мусор не вывозят уже неделю, – Филатов

В Днепре уже неделю не вывозят отходы. Городской голова Борис Филатов уверяет – виной тому являются аппетиты компании-монополиста.

В Днепре возникла угрожающая ситуация с мусором. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Борис Филатов.

В городе сложилась абсолютно неприемлемая ситуация с вывозом мусора. Люди фактически со всех микрорайонов и поселков сетуют на то, что мусор не вывозят уже неделю,

– пишет Филатов.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что частная монополия компании, владельцем которой является один из влиятельных чиновников областного совета, уже несколько месяцев шантажирует городскую раду. Эта компания требует в несколько раз повысить тариф за вывоз мусора.

"Фактически, эта публика хочет залезть в карман каждому из вас", – поясняет в своем сообщении мэр Днепра.

Филатов считает, что компания по вывозу мусора решила использовать методы итальянской мафии, а именно – объявили тихую забастовку.

Читайте также: Украинец создал робота, который поможет очищать водоемы

Городской голова Днепра заявляет, что не пойдет на уступки, а с ситуацией город справится за неделю.

За неделю, может, дней за 10 руками коммунальщиков мы наведем порядок. Я привлекую возможные и невозможные ресурсы. Говорю сразу и честно. Мне безразлично, кто будет убирать мусор – "серые", "черные" перевозчики, но подлецы получат по зубам, – подчеркнул Борис Филатов.

Также он попросил местных жителей написать в комментариях к его публикации, на каких улицах еще есть проблемы с мусором, и пообещал все убрать.

Напомним, ранее в Запорожье нашли тонны человеческих останков и медицинского мусора.